Tsjechische miljardair met bedrijvengroep in Nederland komt om bij helikopterongeluk

Petr Kellner. Beeld EPA

Zijn internationale bedrijvenconglomeraat heeft zijn hoofdkwartier in Amsterdam, ongetwijfeld vanwege het vriendelijke fiscale klimaat van Nederland. De vastgoedpoot van zijn PPF Group bezit in Nederland zeven grote kantoren, plus het eerdergenoemde winkelcentrum in Flevoland. In Rotterdam zijn dat drie grote kantoorgebouwen nabij het centraal station, waaronder Hofplein 19, dat wordt gehuurd door Unilever Nederland.

Het bedrijf van Kellner, die vaak wordt omschreven als de ‘rijkste Tsjech’, werd opgericht na de val van de Muur in 1989. Tijdens de privatiseringsgolf van (communistische) staatsbedrijven in het toenmalige Tsjecho-Slowakije kocht hij onder meer de grootste verzekeraar van het land. Inmiddels heeft zijn bedrijvengroep, die ook actief is in media en biotech, wereldwijd zo’n 94 duizend werknemers. Forbes schat het vermogen van Kellner op bijna 15 miljard euro. Daarmee plaats het zakenblad hem op plaats 68 van haar lijst met rijkste mensen van de wereld, één plaats voor de mediafamilie Murdoch.

De Tsjechische minister-president Andrej Babiš (eveneens multimiljardair) omschrijft het verongelukken van Kellner op Twitter als ‘een ongelofelijke tragedie’. Het officiële station Radio Prague International omschrijft Kellner als een ‘echte reus van de Tsjechische zakenwereld in de postcommunistische tijd’.

Eind vorig jaar kocht Kellner voor bijna 2 miljard euro het televisiebedrijf CME. Dat is eigenaar van commerciële televisiezenders in Bulgarije, Tsjechië, Roemenië, Slowakije en Slovenië. De overname leidde tot bezorgd commentaar over de greep van oligarchen op de media in Oost-Europa. Inmiddels zijn veel Tsjechische media in handen van de grote zakenlieden van het land. Kellner beloofde dat de journalistieke onafhankelijkheid van CME behouden zou blijven.