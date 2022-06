Tsjechische glasblazers voelen hete adem van Poetins gaspolitiek

Glasblazers aan het werk in de glasfabriek Ajeto in de Tsjechische plaats Lindava. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als er een tekort aan gas ontstaat, heeft zijn ambachtelijke glasfabriek ‘een groot probleem’, zegt de Tsjechische glasmaker en directeur David Sevcik. Zijn grijze baard licht op in de gloed van de oven die in het midden van de fabriekshal staat. Zand en andere grondstoffen worden daarin op 1.200 graden gesmolten. En van die taaie, vloeibare substantie maken ze hier glas. Achter Sevcik staan twee gespierde mannen die schijnbaar moeiteloos de hypnotiserende kunst van het glasblazen beoefenen: terwijl één man een houten mal vasthoudt, draait de ander daarin een pijp met een bol vloeibaar glas rond. Door in de pijp te blazen, maakt hij de vorm van het glas.

Zelfs op meters afstand van de oven breekt het zweet je uit. De energie voor die intense hitte moet ergens vandaan komen. Sevciks glasfabriek Ajeto in het Tsjechische gehucht Lindava is dan ook, zoals vrijwel alle bedrijven in deze sector, zeer afhankelijk van gas. Russisch gas. En sinds de invasie van Oekraïne wil de EU daar zo snel mogelijk vanaf.

Vanaf vrijdag is Tsjechië het komende halfjaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Een van de prioriteiten is het realiseren van de EU-doelstellingen voor onafhankelijkheid van Russische energie. Eind dit jaar moet het verbruik van Russisch gas in de EU met tweederde zijn verminderd. De oorlog in Oekraïne domineert de agenda van de EU en dat past de Tsjechen: de centrum-rechtse regering van premier Fiala neemt al vanaf het begin van de invasie fel stelling tegen Rusland. Maar Tsjechië is zelf voor vrijwel honderd procent afhankelijk van leveringen uit Rusland via Duitsland en Slowakije, en wil voor eind dit jaar eenderde minder Russisch gas importeren. Tegelijkertijd veroorzaken stijgende energieprijzen en de grillige gastoevoer onrust in het land.

Loeiende ovens

Bij glasfabriek Ajeto kunnen ze erover meepraten. Voor de verwarming van huishoudens is een gastekort vanaf het najaar problematisch. Maar de loeiende ovens van de glasindustrie staan het hele jaar aan, zegt Sevcik op deze zomerse dag. ‘Als je een oven uitzet en hij koelt te snel af, barst de boel.’ Hoewel de glasblazers gewoonlijk tussen 6 uur ’s ochtends en lunchtijd aan het werk zijn, blijft het vuur altijd branden. ‘Deze zomer voeren we onderhoud uit’, zegt Sevcik. ‘Dan moet de oven een week lang afkoelen door de temperatuur geleidelijk omlaag te brengen. Langzaam opwarmen duurt ook een week. Daartussenin hebben we een week om reparaties uit te voeren.’ Hij lacht breed. ‘Het zou mooi zijn als Poetin die week uitkiest om de gaskraan dicht te draaien.’

Als dat gebeurt, maakt Sevcik zich weinig illusies over hulp van de staat, hetzij financieel of met gasreserves. ‘Onze industrie is niet zo belangrijk. We maken de wereld mooier met ons glas, maar in tijden van nood zijn we niet essentieel.’ Zonde is het wel. Lindava ligt in de zogenoemde ‘Kristalvallei’ in de uitlopers van het Sudetengebergte. Het gebied in het noordwesten van Tsjechië staat bekend om zijn unieke glasproductie. Traditie en vakkennis zijn hier diepgeworteld.

Glasblazers en kunstenaars trotseren liever constant de kronkelige wegen van dit afgelegen gebied vol heuvels en bossen dan dat ze elders ter wereld glas maken. Het pure zand uit het vlakbij gelegen natuurgebied ‘Tsjechisch paradijs’ garandeert kristalhelder glas. Al eeuwenlang is Tsjechisch glas een begrip, of het nu om kandelaars, juwelen, vazen of bierglazen gaat. In deze regio vormt de glasproductie tot op de van vandaag een groot deel van de werkgelegenheid. Preciosa, een van de grootste glasfabrieken in de Kristalvallei, heeft ruim 5.500 werknemers.

Directeur en glasmaker David Sevcik in de opslagruimte van de glasfabriek Ajeto. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Glasblazersbier’

Sevcik is in de regio geboren. Zijn vader werkte ook met glas, vertelt hij bij een ‘glasblazersbier’, pils met een laag alcoholpercentage. ‘Je moet genoeg vocht binnenkrijgen en dit is beter dan water: het zit vol mineralen’, zegt hij tussen twee slokken door. ‘Mijn vader werkte op de afdeling waar het glas werd gekoeld en gepolijst. Toen ik klein was, ging ik mee. Als het even kon, ging ik kijken bij de blazers. Dat vond ik veel leuker: herrie, rook, bier.’ In zijn jonge jaren reisde Sevcik jarenlang de wereld over als glasblazer, maar de Kristalvallei bleef trekken en hij keerde terug. ‘De positie van onze industrie is nu eigenlijk heel goed. We maken mooie, unieke producten waarvoor mensen bereid zijn te betalen. Maar we zijn ook heel fragiel’, zegt Sevcik. Zelfs als het gas blijft vloeien, drijven schaarste en onzekerheid de prijzen omhoog, waardoor Sevcik vreest klanten te verliezen. ‘Ik betaal nu drie keer zoveel aan energiekosten als vorig jaar.’

Andere opties op korte termijn zijn beperkt. ‘Niemand gebruikte elektriciteit omdat het al die jaren te duur was. We kunnen wel alternatieven zoeken, maar dat duurt één of twee jaar, we kunnen niet morgen overstappen.’ Het is wrang, zegt Sevcik. ‘Wij steunen Oekraïne. Tsjechen hebben ook een nare geschiedenis met de Russen. Maar met het gas steunen we indirect nog steeds Rusland.’

De reden voor de sterke afhankelijkheid van Russisch gas is zowel geografisch (Tsjechië ligt niet aan een zee) als economisch, stelt energiedeskundige Lenka Kovacovska. ‘De economische prikkel ontbrak’, zegt ze aan de telefoon. De gasmarkt in Tsjechië is geprivatiseerd. ‘Gasbedrijven lieten zich leiden door de markt. En daar was Russisch gas het goedkoopst. Ook gokten ze dat het niet zo ver zou komen, omdat onze gasinfrastructuur is gekoppeld aan die van Duitsland en Italië. Rusland zou dat bondgenootschap niet in gevaar brengen, dachten ze.’

Afbouwen én voorbereiden op gasstop

Het land heeft twee problemen tegelijkertijd, zegt Vaclav Bartuska, de Tsjechische speciaal gezant voor energieveiligheid. ‘We moeten afbouwen én ons voorbereiden op een mogelijke gasstop.’ Op dit moment is de pijpleiding Nord Stream 1, die door Duitsland loopt, afgesloten voor onderhoud. Het is de vraag of deze op 11 juli weer werkt als vanouds en dus ook Tsjechië van gas zal voorzien. Uiteindelijk, zegt Bartuska, is er maar één man die weet of de gastoevoer naar Tsjechië gaat stoppen of niet. ‘En die woont niet in Praag.’

Tot die tijd moet de overheid zich voorbereiden op elk scenario en de gasreserves opvullen. In Tsjechië zitten ze nu op tweederde van de capaciteit. ‘Ik maak me dus niet zozeer zorgen over deze winter, maar over die daarop.’ Als de gastoevoer nu stopt, zegt Bartuska, dan zal er regulering komen vanuit de overheid. ‘Een oorlogseconomie als het ware.’ Daarbij krijgen huishoudens en belangrijke instellingen, zoals ziekenhuizen, voorrang. ‘De industrie zal de zwaarste lasten dragen.’

Sneeuwbaleffect

In de Kristalvallei heerst gelatenheid. ‘Het is niet een kwestie of we zonder gas komen te zitten, maar wanneer’, zegt jonge fabriekseigenaar Lukas Polak. Om 5 uur ’s middags loopt hij alleen over de werkvloer van glasfabriek Jilek in Kamenicky Senov. Zijn 25 glasblazers zijn naar huis. ‘Pieken en dalen kenmerken onze industrie. Dit wordt een dal.’ Het enige wat je kunt doen is aanpassen en innoveren, zegt Polak. ‘Iedereen zoekt nu naar alternatieven. Misschien stimuleert Poetin zo wel de energietransitie in Tsjechië’, zegt hij met een glimlach.

Sommige kleinere glasblazerijen zijn al gesloten, weet Polak. ‘Het kan nog behoorlijk grimmig worden. Ik denk dat ongeveer een kwart van de volwassenen in deze regio afhankelijk is van deze industrie. Als zij hun baan kwijtraken, is er een sneeuwbaleffect in andere sectoren.’ In overleg met zijn zeventig werknemers worden de lonen dit jaar niet verhoogd, ondanks de gierende inflatie. ‘Het is beter om geen salarisverhoging te hebben dan geen salaris. Niemand weet wat er gaat gebeuren. We zullen ons ernaar moeten schikken.’ Het namiddaglicht valt door de metershoge hoge ruiten van de meer dan een eeuw oude fabriek, die in de volksmond ‘de kathedraal van het glasblazen’ wordt genoemd. Polak loopt de fabriek uit. De oven staat nog aan.