Tsjaad levert van oorlogsmisdaden verdachte militieleider uit aan Strafhof in Den Haag

Het Internationaal Strafhof in Den Haag. Beeld AP

De voormalige militieleider zit in afwachting van zijn zaak in de Nederlandse gevangenis, meldde het Internationaal Strafhof maandag. Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka had een belangrijke positie binnen de zogenaamde Anti-balaka militie, die vele gewelddaden pleegde tegen de moslim bevolking van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Hij wordt onder meer vervolgd voor moord, marteling, uitroeiing en het inzetten van kindsoldaten.

Het conflict in 2013 ontstond toen de regering van president François Bozize omver werd geworpen. Islamitische herders uit het noorden van het land voelden zich al langer achtergesteld door de regering in de hoofdstad Bangui. Zij sloten een coalitie met andere groepen onder de naam Séléka en grepen de macht. Als tegenreactie op de brute heerschappij van de Séléka, kwam de overwegend christelijke en net zo brute Anti-balaka militie op.

Het Strafhof vaardigde in 2018 een arrestatiebevel uit voor Mokom, die tussen september 2013 en december 2014 de nationaal coördinator van operaties van Anti-balaka was. Vanwege zijn positie zegt het hof ‘redelijke gronden’ te hebben om hem verantwoordelijk te kunnen houden voor de gepleegde misdaden. Mokom werd in 2019 ironisch genoeg nog minister van ontwapening en demobilisatie in CAR, maar is nu door buurland Tsjaad opgepakt.

Zowel van de Séléka als de Anti-balaka zijn eerder enkele leiders gedaagd door het ICC. De bloedige oorlog tussen de twee milities heeft CAR volledig ontwricht. In het door geweld verscheurde land strijden steeds meer verschillende milities om de macht en om toegang tot waardevolle mineralen. Sinds 2017 heeft de regering Russische huurlingen in de arm genomen om meer controle te krijgen, die ook weer worden beschuldigd van misdaden tegen de gewone bevolking. Meer dan de helft van de bevolking is gedurende het slepende conflict ontheemd geraakt.