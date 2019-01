Tshisekedi dinsdag geïnstalleerd als nieuwe president Congo ondanks omstreden uitslag

De kans dat er opnieuw onrust uitbreekt is groot. Fayulu zei dat hij zichzelf beschouwde als ‘de enige legitieme president’ van Congo. ‘Het Hof heeft bewezen dat het buigt voor een dictatoriaal regime door frauduleuze resultaten goed te keuren en een constitutionele staatsgreep mogelijk te maken.’ Hij heeft burgers opgeroepen om vreedzaam protest te voeren en de internationale gemeenschap om Tshisekedi niet te erkennen als staatshoofd.

Zondag druppelden slechts mondjesmaat felicitaties binnen. Alleen Burundi, Tanzania en Zuid-Afrika hebben de nieuwe president nog officieel gefeliciteerd. Ook een handelsblok van zestien Afrikaanse landen, de Southern African Development Community, heeft Tshisekedi gefeliciteerd nadat het eerder om een hertelling had gevraagd. Nu riep de organisatie Congolezen op de uitslag te respecteren. De Rwandese president Paul Kagame is in verlegenheid gebracht omdat hij als voorzitter van de Afrikaanse Unie ook had verzocht om een hertelling en maandag juist naar Kinshasa zou komen om de politieke crisis te bespreken.

De kiescommissie van Congo riep op 10 januari Tshisekedi al uit tot winnaar, hij zou 38 procent van de stemmen hebben gekregen en Fayulu 34. Algemeen wordt aangenomen dat er gesjoemeld is met de uitslag en dat Tshisekedi zich door de huidig president Joseph Kabila voor zijn karretje heeft laten spannen. Kabila die achttien jaar aan de macht was heeft de verkiezingen jaren gedwarsboomd omdat hij geen afstand van de macht wilde nemen. De veel populairdere Fayulu zou volgens waarnemers van onder meer de in Congo invloedrijke katholieke kerk liefst 60 procent van de stemmen hebben gehad.

Omsingeld

Ondanks de oproep van Fayulu bleef het zondag redelijk rustig op straat. Na de bekendmaking van de voorlopige winnaar Tshisekedi vorige week zijn bij onlusten zeker 34 mensen om het leven gekomen en zestig mensen gewond geraakt. Militairen van de Republikeinse Garde hadden vorige week het huis van Fayulu omsingeld, nadat die had aangekondigd in beroep te gaan bij het hooggerechtshof. Volgens de Verenigde Naties zijn ongeveer 240 mensen om onduidelijke redenen opgepakt.

Tshisikedi trok zich vorig jaar plotseling terug uit het blok van een aantal oppositiepartijen die Fayulu naar voren hadden geschoven als kandidaat. Aangenomen wordt dat hij door Kabila naar zijn kamp is overgehaald toen duidelijk werd dat Kabila’s beoogde kroonprins, Emmanuel Shadary, niet kon rekenen op voldoende steun van de bevolking. Een groot deel van de Congolese bevolking had de hoop gevestigd op Fayulu die als gerespecteerd zakenman en vanwege zijn internationale ervaring als enige in staat werd geacht eindelijk iets te doen aan de hopeloze armoede, wetteloosheid en corruptie in het immense en mineraalrijke Afrikaanse land.

Uitgesloten

Vlak voor de verkiezingen eind december werden 1 miljoen Congolezen nog plotseling uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Stemmen werd onverantwoord geacht omdat zij in de regio wonen waar de uiterst besmettelijke ziekte ebola is uitgebroken. De beslissing leidde tot woede en ongeloof omdat deze regio vooral de oppositie steunt.