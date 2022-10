Truss verliest opnieuw minister; totale chaos bij Lagerhuisstemming

Minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman dinsdag bij aankomst in Downing Street. Beeld ANP / EPA

Braverman en Truss hadden de afgelopen dagen een slepende ruzie over migratie. De Conservatieve premier wilde het visumbeleid versoepelen, maar haar minister stribbelde tegen. Uiteindelijk stapte Braverman op omdat ze per ongeluk een vertrouwelijk document via haar privémail had gedeeld met een fractiegenoot. In haar afscheidsbrief zei Braverman dat ze een kleine fout had gemaakt en daar de consequenties uithad getrokken.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) 19 oktober 2022

Dat was een duidelijke aanval op Truss, die eerder op de dag in het Lagerhuis had gezegd dat haar veelbesproken, inmiddels ingetrokken mini-begroting een fout was. Maar ondanks de politieke en financiële chaos die dit heeft veroorzaakt, peinst ze er niet over om op te stappen. ‘Ik ben een vechter, geen wegloper’, zei ze tijdens het vragenuurtje, waarin Labour-leider Keir Starmer met sardonisch genoegen de draak stak met de premier.

Truss is de macht kwijt sinds Jeremy Hunt, de opvolger van Kwarteng, vrijwel de hele begroting heeft afgeschoten en een tegengestelde richting is ingeslagen. Hunt is een eurogezinde politicus die een gematigde koers voorstaat. Hetzelfde geldt voor Grant Shapps, die intussen Braverman is opgevolgd. In haar afscheidsbrief had Braverman haar zorgen geuit over de nieuwe koers die de regeringspartij nu heeft gekozen.

Kort na het nieuws over Bravermans vertrek beweerde Nigel Farage, drijvende kracht achter de Brexit, in een interview op GB News dat er een ‘machtsovername van de globalisten’ gaande is. De grote vraag is nu wat de reactie zal zijn van de leden van de European Research Group. Braverman was ooit de leider van deze eurosceptische pressiegroep binnen de Conservatieve Partij en geldt nog steeds als hun lieveling.

Braverman was afgelopen zomer een van de kandidaten voor het leiderschap van de Tories. Na haar aanstelling op Binnenlandse Zaken wilde ze illegale immigratie hard aanpakken. Daarnaast wilde ze vasthouden aan een streng visumbeleid, maar dat staat handelsakkoorden in de weg. Onlangs wekte ze de woede van de Indiase president Modi met de bewering dat Indiase visumhouders te vaak in Engeland blijven hangen.

Politieke handgranaat

Met haar brief heeft Braverman een politieke handgranaat gegooid naar Downing Street, waar momenteel de chaos regeert. Bij het fractiebestuur zouden al tientallen brieven zijn binnengekomen waarin om het vertrek van Truss wordt gevraagd. Dinsdag gooide partijcoryfee Michael Gove er nog een schepje bovenop met de uitspraak dat het niet de vraag is óf Truss vertrekt, maar wanneer. Of ze Halloween haalt, is maar de vraag.

Tekenend voor de puinhoop in de ambtswoning was woensdag het ontslag van haar speciaal adviseur Jason Stein, die eerder de adviseur van prins Andrew was. Stein zou naar de media hebben gelekt dat Truss oud-minister van Financiën Sajid Javid in grove bewoordingen had afgebrand. Javid was aanvankelijk de favoriet voor de opvolging van de ontslagen Kwarteng.

Shapps’ benoeming is opvallend, omdat hij begin september nog door Truss was weggestuurd bij het ministerie van Verkeer. Net als Hunt was Shapps immers een bondgenoot van Sunak, de grote rivaal van Truss. Nu lijkt de premier haar oude vijanden binnen te halen, simpelweg om te voorkomen dat ze tegen haar zouden samenzweren. Sunak hoopt Truss te kunnen opvolgen.

Frackingchaos

De chaos binnen de partij zette zich woensdagavond voort bij een Lagerhuisstemming over fracking. Labour had een motie ingediend voor een verbod op de winning van schaliegas. Truss, die voorstander van fracking is, had het bestempeld tot een vertrouwensstemming. Bij de stemming werden Conservatieve afgevaardigden die tegen fracking zijn zelfs op fysieke wijze de juiste stemkamer ingesleurd.