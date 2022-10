Truss verbreekt record van bijna twee eeuwen oud met haar korte termijn

Liz Truss maakt haar aftreden bekend als leider van de Conservatieve Partij voor de ambtswoning van de premier, Downing Street 10. Ze blijft aan als premier tot er een opvolger is. Beeld Henry Nicholls / Reuters

Na 44 roerige dagen diende Liz Truss donderdag haar ontslag in. Hiermee komt zij met stip binnen op nummer 1 op de lijst van kort dienende premiers in het Verenigd Koninkrijk.

De laatste jaren zijn veel Britse regeringsleiders voortijdig vertrokken. De voorgangers van Truss, Boris Johnson en Theresa May, waren net iets meer dan drie jaar aan de macht. Daarmee staan ook zij in de top-10 van kortste regeerperiodes sinds 1900 in het VK. Maar dat een premier binnen een jaar opstapt, is hoogst zeldzaam. De laatste die dit overkwam was Alec Douglas-Home, in 1964. Toen de Conservatieve Partij de verkiezingen verloor van de Labour Partij, moest hij na 363 dagen plaatsmaken voor Harold Wilson.

Het allerkortste premierschap tot nu toe stond op naam van George Canning. Zijn termijn eindigde in 1827 abrupt na 118 dagen, doordat hij overleed nadat hij kou had gevat bij een begrafenis.

De eerste Britse premier was Robert Walpole, die bijna 21 jaar op zijn post bleef, tot 1742. Dit record is sindsdien niet meer overtroffen. Mark Rutte, de langstzittende premier van Nederland, komt hier met iets meer dan 12 jaar in het Torentje nog lang niet in de buurt.

Koningin Elizabeth II heeft Liz Truss nog net kunnen benoemen, maar stierf twee dagen later. Zij is de monarch onder wie de meeste Britse premiers hebben gediend, maar liefst 15. Dat is ruim 1 op de 4 van alle 56 premiers in het VK sinds 1721. In het hele Britse rijk heeft de Queen 179 premiers benoemd. De eerste van hen was Dudley Senanayake van Ceylon (het tegenwoordige Sri Lanka), in 1952.