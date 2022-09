Truss blijft heilig geloven in trussonomics, hoe riskant haar beleid ook is

De Britse premier Liz Truss bij het verlaten van haar ambtswoning in Downing Street op 27 september, als het pond hard onderuit is gegaan als gevolg van haar begrotingsplannen. Beeld Getty Images

‘The lady is not for turning.’ Met deze thatcheriaanse belofte om voet bij stuk te houden, verbrak Liz Truss donderdag een dagenlange radiostilte. De vraag luidde, nu de Britse economie op de rand van de afgrond is beland, of de premier spijt heeft van haar ‘omgekeerde Robin Hood’-begroting, waarmee geld bij de armen wordt weggehaald om cadeau te doen aan de rijken. Van een ommedraai kon, beweerde ze stellig, geen sprake zijn. Het doet nu eventjes pijn, volgens Truss, maar op de lange duur zal haar plan goed uitpakken, een klassieke Brexit-redenatie.

Bij haar mediaronde, die deed denken aan de ‘masochisme-tour’ die Tony Blair ooit gaf na een storm van kritiek, meed ze de gevestigde interviewers van BBC, ITV en Channel 4. In de veronderstelling dat die minder vijandig zouden zijn, liet Truss zich interviewen op de regionale BBC-zenders. Het werd toch een lijdensweg, waarbij haar stiltes meer zeiden dan de voorgeprogrammeerde antwoorden. ‘Heeft u goed geslapen?’ was bijvoorbeeld de spottende openingsvraag die Rima Ahmed stelde op BBC Leeds, de stad waar de premier opgroeide.

Turbothatcheriaan

De grote vraag is wat Liz Truss en de rest van haar partij bezielt.

Welnu, sinds de Conservatieven twaalf jaar geleden aan de macht kwamen, zijn ze geradicaliseerd. Van de moderniseerder David Cameron via de kleinburgerlijke Theresa May en de Brexit-showman Boris Johnson naar de turbothatcheriaan Liz Truss. De leden van de Conservatieve fractie in het Lagerhuis waren in meerderheid voor de economisch onderlegde Rishi Sunak, maar de gewone leden kozen voor Truss, gedreven door Thatcher-nostalgie in combinatie met de belofte van lage belastingen. ‘Margarine Thatcher’ noemen critici Truss inmiddels.

De onbezonnen belastingverlagingen in de mini-begroting hebben de meeste aandacht kregen, maar de weerstand op de financiële markten vloeide voort uit wantrouwen tegen de regeringsplannen als geheel. Dat minister van Financiën Kwasi Kwarteng zijn cijfers niet had voorgelegd aan de Office of Budget Responsibility, een Britse rekenkamer, wekte argwaan. Dat hij na zijn aantreden de ervaren secretaris-generaal van zijn ministerie ontsloeg, de remainer Sir Tom Scholar, was reeds een teken dat er een revolutionair aan de macht was gekomen.

Chaos

Sinds het Verenigd Koninkrijk in 2016 voor de Brexit stemde, is het in de greep van een ware revolutie, een rare gewaarwording voor een land waar satirici van oudsher de rol van revolutionairen vervullen. Zoals wel vaker bij revoluties is niet zozeer de revolutionair van belang, in dit geval Boris Johnson, als wel degene die uiteindelijk de macht grijpt, Liz Truss. Ondanks de nu ontstane chaos is zij ervan overtuigd dat ze het historische gelijk aan haar zijde heeft, waarbij ze moed put uit de onterecht gebleken aanval van 364 economen op Thatchers revolutionaire begroting van 1981.

Truss weet zich omringd door trouwe vazallen. Kwarteng, haar buurman in zowel Downing Street als in Greenwich, waar ze tot voor kort woonde, heeft bankiers en handelaren opgeroepen te stoppen met speculeren tegen het pond. Een staatssecretaris relativeerde de financiële chaos met de uitspraak dat economieën het nu overal moeilijk hebben. De vrijemarktideoloog John Redwood legde de schuld bij de markten, terwijl de prominente brexiteer Daniel Hannan zei dat de markten zo paniekerig reageren omdat ze bang zijn voor een Labour-regering.

Of de markten bang zijn voor Labour valt te bezien, maar het is waar dat de linkse oppositie voor het eerst sinds de New Labour-jaren de macht kan ruiken, al zijn de verkiezingen pas gepland voor eind 2024. Waar partijcongressen de afgelopen jaren het decor vormden van stammenoorlogen, toonde Labour deze week in Liverpool eensgezindheid. Hoezeer beoogd premier Keir Starmer de wind eronder heeft, bleek uit zijn beslissing om een fractiegenoot die zich racistisch over Kwarteng had uitgelaten meteen te schorsen.

‘Country first, party second’

Labour heeft zelf een radicaliseringstraject doorgemaakt – van Tony Blair via Gordon Brown en Ed Miliband naar Jeremy Corbyn. Thans is de partij met de als saai beschouwde Starmer weer terug op het politieke middenveld dat door de Tories is verlaten. Bij aanvang van het partijcongres werd zelfs het volkslied gespeeld, een unicum. Het thema van Starmers congrestoespraak was: ‘Country first, party second’, een toespeling op de Conservatieven, die al jaren de omgekeerde volgorde lijken te hanteren. Volgens een peiling heeft Labour een voorsprong van ruim 30 procent als er nu verkiezingen zouden zijn.

Waar Labour revolutionaire wortels heeft, zijn het nu ironisch genoeg de Conservatieven zich die met hun experimentele trussonomics profileren als rebellen tegen de gevestigde orde en gangbare economische wijsheden.