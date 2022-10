Truss betaalt belastingverlaging niet met bezuinigingen en houdt financiële markten daarmee in spanning

Een gepensioneerd echtpaar op een bankje in Regent's Park, Londen. De Bank of England zei deze week dat pensioenfondsen tot vrijdag hebben om financieel orde op zaken te stellen. Beeld Getty Images

‘Absoluut.’ Dat was het antwoord dat Truss gaf tijdens het wekelijkse vragenuur in het Lagerhuis op de vraag van oppositieleider Keir Starmer of ze kan beloven dat er niet zal worden gesneden in overheidsuitgaven. Daarmee maakte ze een einde aan speculaties dat haar minister van Financiën eind deze maand flinke bezuinigingen gaat aankondigen.

De financiële markten zijn benieuwd hoe de regering gaat betalen voor de 50 miljard euro aan belastingverlagingen en voor de compensatie voor hoge energierekeningen, maatregelen die eind september in de inmiddels beruchte mini-begroting waren opgenomen.

Haar belofte komt een dag nadat de gouverneur van de Bank of England, Andrew Bailey, had gezegd dat pensioenfondsen tot vrijdag hebben om financieel orde op zaken te stellen. Daarna zal de centrale bank ophouden met het opkopen van staatsobligaties, een noodmaatregel die hij twee weken geleden had geïntroduceerd om de financiële markten te kalmeren, wat tijdelijk heeft gewerkt. Meteen na het ultimatum begon het pond weer te dalen ten opzichte van met name de dollar. Tevens begon de rente op de staatsobligaties weer te stijgen, wat een motie van wantrouwen is in het macro-economische beleid.

Zware avond in de pub

In de financiële wereld is met verbazing gekeken naar de interventie van Bailey. ‘Het is het soort achteloze uitspraak die je verwacht na een zware avond in de pub’, zegt Luca Paolini, hoofdstrateeg van Pictet Asset Management, ‘niet iets dat je mag verwachten van een centrale bankier. Dit helpt ook echt niemand. Het was beter geweest vaag te blijven en te zeggen dat pensioenfondsen op korte termijn hun zaakjes op orde moeten hebben.’ De Financial Times meldde dat medewerkers van de Bank of Engeland hebben laten doorschemeren dat de deadline niet keihard is, een teken dat het rommelt op de burelen.

Op 31 oktober komt minister van Financiën Kwasi Kwarteng met een financiële verantwoording. Aanvankelijk zou hij dat op 23 november doen maar de financiële wereld wil liever vandaag dan morgen opheldering. Het is onwaarschijnlijk dat de Britse regering het hele pakket aan belastingmaatregelen overboord gaat gooien. Waarschijnlijk gaat hij aankondigen dat overheidsuitgaven niet gaan stijgen, wat in deze tijden van inflatie neerkomt op een verkapte bezuiniging. Volgens Truss kan bovendien veel belastinggeld worden bespaard door als overheid efficiënter te gaan werken.

Tevens wil ze geld afromen van de winsten die worden gemaakt in de alternatieve-energiesector. Opmerkelijk is dat ze de olie- en gasbedrijven met rust laat, zelfs nadat Shell had gezegd geen bezwaar te hebben tegen een eenmalige belasting op de enorme winsten. Bovendien gokt Truss erop dat er door de economische groei meer geld gaat binnenkomen. Het IMF voorspelt dat de Britse economie komend jaar met 3,6 procent gaat groeien, het hoogste groeicijfer binnen de G7. Daarentegen zou de Office for Budget Responsibility, de begrotingswaakhond, een stuk pessimistischer zijn.

Onrust op obligatiemarkt

Met grote spanning wordt uitgekeken naar wat er vrijdag gaat gebeuren. Nu al lijken de betrokken partijen zich in te dekken voor het geval er weer paniek uitbreekt op de geldmarkten. De invloedrijke minister van Economische Zaken Jacob Rees-Mogg beweerde woensdag dat de Centrale Bank weliswaar onafhankelijk is, maar dat hij graag had gezien dat de bank de officiële rente vorige maand met 0,75 procent had verhoogd, zoals de Amerikaanse Federal Reserve had gedaan, in plaats van 0,5 procent. Dat zou volgens hem veel onrust op de obligatiemarkt hebben voorkomen.

De Bank of England komt binnenkort waarschijnlijk weer met een officiële renteverhoging, bedoeld om de inflatie te bestrijden. Dat is vooral slecht nieuws voor huiseigenaren met een flexibele hypotheek of met een vaste hypotheek die afloopt. Het rentepercentage voor hypotheken die de komende vijf jaar vastliggen, bedraagt inmiddels 6,29 procent, meer dan drie keer zoveel als een jaar geleden. Het nadert het renteniveau van voor de bankencrisis van 2008, maar het is nog altijd een stuk lager dan de hypotheekrente in de jaren negentig die gemiddelde ruim 10 procent bedroeg.