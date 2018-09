Trumps vroegere campagneleider Manafort sluit akkoord met speciaal aanklager Mueller

Paul Manafort werd vorige maand al veroordeeld wegens bankfraude en belastingontduiking. Foto Reuters

In ruil voor strafvermindering is Manafort bereid toe te geven dat hij heeft geprobeerd de rechtsgang te belemmeren.

Het is niet precies duidelijk wat het akkoord met Mueller verder inhoudt, maar mogelijk heeft Manafort beloofd dat hij zal meewerken aan het onderzoek van de voormalige FBI-chef. Dat zou slecht nieuws zijn voor het Witte Huis.

Manafort werd vorige maand al veroordeeld wegens bankfraude en belastingontduiking, omdat hij miljoenen aan inkomsten als pr-vertegenwoordiger voor de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj geheim had gehouden. President Trump prees hem toen omdat hij, anders dan Trumps vroegere advocaat Cohen niet was gezwicht voor de druk van Mueller om ‘verhalen uit zijn duim te zuigen’. ‘Veel respect voor zo'n dappere man’, tweette Trump.

Afkopen vrouwen

Cohen, die betrokken was bij het afkopen van twee vrouwen die seksuele betrekkingen met Trump hadden, heeft in het kader van zijn akkoord met de speciaal aanklager wel beloofd dat hij met het onderzoek van Mueller zal meewerken. Dat kwam hem te staan op een woedende reactie van Trump.

De aanklacht tegen Manafort telde ook nog een aantal andere punten, zoals een poging getuigen te beïnvloeden, witwassen en het feit dat hij zich niet had laten registreren als lobbyist voor een buitenlandse opdrachtgever. Het is nog onduidelijk of de rechter de plea deal zal goedkeuren.

Als voormalig campagneleider van Trump zou Manafort een flinke buit zijn voor Mueller en diens team. Manafort was een van de medewerkers van Trump die aanwezig was bij de omstreden ontmoeting van Trumps zoon Donald jr. en een Russische advocate die hem belastende informatie over Hillary Clinton had beloofd. Volgens Trump jr. en Trumps schoonzoon Jared Kushner had die ontmoeting niets om het lijf.

Gratie

Voordat het nieuws over een akkoord tussen Mueller en Manafort bekend werd, zei Rudy Giuliani, tegenwoordig Trumps voornaamste advocaat, dat Manafort ook in het geval van een schuldbekentenis in ruil voor strafvermindering nog kans zou maken op een presidentieel pardon. In Washington wordt al langer gespeculeerd dat Trump met het idee speelt zijn vroegere campagnechef gratie te verlenen in de hoop dat hij zijn mond dicht houdt.