Trumps voormalige klusjesman wordt steeds meer een blok aan zijn been

De vertrouweling die jaren Donald Trumps ‘klusjesman’ was, wordt een kwelgeest voor de president. Advocaat Michael Cohen heeft zijn ex-baas de oorlog verklaard. Er gaat geen dag voorbij of Trump moet aanhoren dat Cohen bereid is een boekje open te doen over hem. De grote vraag: moet Trump zich zorgen maken?

Donald Trump tijdens de campagne van 2016 in Ohio. Achter hem staat zijn toenmalige persoonlijke advocaat Michael Cohen. Foto REUTERS

De messen worden geslepen in het Witte Huis, nu Donald Trump steeds meer in verlegenheid wordt gebracht over het justitieel onderzoek naar de handel en wandel van de 51-jarige Cohen.

Op woensdag kon heel Amerika op een uitgelekte tape horen hoe de miljardair met zijn advocaat overlegde over hoe een buitenechtelijke affaire uit het nieuws kon worden gehouden. De tape zou zijn gelekt door het Cohen-kamp. Lees: door niemand minder dan Cohen zelf, de man die zich ooit trots op de borst klopte dat hij Donald J. Trumps 'pitbull' was.

Op vrijdag, voor het slapen gaan, hoorde de president weer op CNN dat Cohen uit de school zou willen klappen over Trumps betrokkenheid bij een gevoelige bijeenkomst in 2016 tijdens de presidentscampagne. Toen overlegden Trumps zoon en schoonzoon met vier Russen die claimden belastende informatie over Hillary Clinton te hebben.

Trumps tegenstanders noemen de vergadering in Trump Tower een voorbeeld van hoe de Republikein met Moskou zou hebben samengespannen om de verkiezingen te winnen. Trump heeft altijd ontkend te hebben geweten van de bijeenkomst. Nee, zegt Cohen nu, hij wist er wel degelijk van.

Erger nog: de oud-klusjesman zou dit ook willen verklaren tegen die andere, veel grotere kwelgeest van de president: speciaal aanklager Robert Mueller die de 'samenpanninng' met Moskou onderzoekt. Het moet een gruwel zijn voor Trump: zijn vroegere vertrouweling die samenwerkt met Mueller.

Voormalig Playboy-model Karen McDougal, een van de twee vrouwen die Cohen, namens Trump, zou hebben betaald om haar verhaal over een affaire uit de publiciteit te houden. Foto AFP

Blok aan het been van Trump

Wat begon als een onderzoek naar mogelijk illegale betalingen aan een pornoster en een Playboy-model, dreigt meer en meer een blok aan het been te worden van de president. Zeker nu blijkt dat Cohen, de fikser die de twee vrouwen betaalde om hun mogelijke affaires met Trump stil te houden, een deel van zijn gesprekken met de miljardair opnam.

Hoe beschadigend kunnen deze gesprekken zijn voor Trump, en leggen ze eventuele strafbare feiten van hem bloot? Dat is nu de grote vraag waarover Amerika zich het hoofd breekt.

Dat de ongerustheid in het Witte Huis over het Cohen-onderzoek steeds groter wordt, blijkt uit de toon die Trump nu aanslaat jegens zijn vroegere advocaat. Koos de president er in het begin nog voor om Cohen niet aan te vallen, in de hoop dat hij loyaal zou blijven, nu is het openlijk oorlog.

‘Welke advocaat neemt gesprekken met zijn cliënt op?’, twitterde Trump woensdag boos nadat de tape over de betaling aan een van de vrouwen was uitgelekt. Nota bene naar CNN, de door Trump zo gehate nieuwszender. ‘Dit is zo zielig. Ik hoor dat veel andere cliënten ook zijn opgenomen. Heel erg!’

What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped - can this be so? Too bad! Donald J. Trump

'Hij liegt al jaren'

Trumps nieuwe raadsman, oud-burgemeester Rudy Giuliani, ging er zelfs met gestrekt been in. ‘Hij liegt al de hele week’, aldus Giuliani over Cohen, die ooit zei dat hij bereid was om een kogel voor Trump op te vangen. ‘Hij liegt al jaren.’

Het Trump-kamp, de president en Giuliani voorop, zouden nu een campagne willen starten om de geloofwaardigheid van Cohen aan diggelen te gooien. De man die ooit door Trump werd geprezen voor zijn noeste arbeid en steevast liefkozend ‘Michael’ werd genoemd, zou nu moeten worden neergezet als een opportunist en bedrieger. Kortom: iemand die je niet mag geloven.

Wat voor ‘vuiligheid’ Cohen nog meer heeft over Trumps vroegere leven en over het eerste jaar van de president in het Witte Huis, weten zij tweeën alleen. De FBI nam eerder dit jaar bij de invallen in Cohens kantoor en hotelkamer een grote hoeveelheid informatie in beslag, inclusief talloze bandopnames.

Cohen werkte sinds 2007 voor Trumps miljardenbedrijf, de Trump Organisation, en werkte zich later op tot de persoonlijke advocaat van de miljardair. In beide functies maakte hij van dichtbij mee hoe Trump te werk ging, deals sloot en met wie hij omging. De betalingen die Cohen deed aan de twee vrouwen, is slechts een van de vele hand-en-spandiensten die de advocaat verichtte voor Trump.

Pornoactrice Stormy Daniels kreeg via een door Cohen opgericht bv'tje 130 duizend dollar toegespeeld, vlak voor de verkiezingsdag in november 2016. Trump betaalde Cohen dit bedrag later terug. Toen de betaling naar buiten kwam, hield de advocaat bij hoog en laag vol dat hij dit uit eigen beweging had gedaan. Het gaf aan hoe ver hij wilde gaan om Trump te beschermen. Foto AFP

Cohen voelt zich 'verraden'

Het naar buiten brengen van de tape en zijn mogelijke bereidheid om Mueller belangrijke Mueller informatie toe te spelen, geven aan dat Cohen ver wil gaan. Hij zou zich, zo liet hij uitlekken naar de media de afgelopen maanden, verraden voelen door Trump.

Sinds de FBI-invallen zou Cohen namelijk bitter weinig van de president hebben gehoord. Wordt hij in de zaak van de heimelijke betalingen aan de twee vrouwen veroordeeld wegens bankfraude en overtreding van de campagnewetgeving - de betalingen worden door justitie gezien als een poging om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden – dan is zijn goede naam en carrière aan diggelen. Ook zal hij dan miljoenen dollars armer zijn vanwege de strafzaak.

Trump is in dit onderzoek (nog) geen verdachte. Maar als Cohen een eventuele aanklacht van Mueller sterker zou kunnen maken met nieuwe, belastende informatie, of de president in een andere zaak strafrechtelijk in moeilijkheden kan brengen, zou de wraak van de oud-klusjesman meer dan zoet zijn. De vraag is niet hoeveel Trump-tapes Cohen bezat, maar wat er op staat.