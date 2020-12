Trumps steun aan Republikeinen in Georgia werkt nu averechts

Een Democratische vrijwilliger deelt folders uit waarin mensen worden opgeroepen in januari hun stem uit te brengen bij de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen. Beeld Jessica McGowan / Getty Images

Ergens moesten de Republikeinen zichzelf een keer tegenkomen, en dat blijkt nu in Georgia te zijn. Donald Trumps beschuldigingen van stembusfraude hebben tot drie kampen geleid waarvan de leden soms ruziënd over straat rollen, soms naar het andere kamp overlopen en soms enigszins verdwaasd om zich heen kijken omdat ze niet eens weten tot welk kamp ze behoren. Of deze scheurtjes ook scheuren worden is echter de vraag: de partij heeft zich de afgelopen jaren steeds herpakt, met opportunisme als bindende factor.

Zaterdag, als Trump naar Georgia gaat om een rally te houden, zal duidelijker worden of zijn hardnekkige bewering dat hij de verkiezingen heeft gewonnen de partij in de weg zit of niet. Laat hij ijdelheid en financiële belangen prevaleren boven het belang van de partij? Of weet hij die, op z’n Trumps, nog steeds te combineren? En in welke bochten moeten de Republikeinen zelf zich wringen om uit dit lastige parket te geraken?

Wat er aan de hand is: in Georgia worden verkiezingen gehouden voor twee Senaatszetels. Als de Republikeinen die verliezen, verliezen ze ook de macht in de Senaat. Dus moeten ze ­zoveel mogelijk kiezers naar de stembus zien te krijgen. Maar doordat Trump er de afgelopen weken zo ­wezenloos op heeft gehamerd dat er is gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen, zijn er nu ook aanhangers die ervoor pleiten om in Georgia juist niet te gaan stemmen.

Daartussenin zitten de (Republikeinse) functionarissen in de staat, die de verkiezingen in goede banen moeten leiden en met de dood worden bedreigd. Zij hebben Trump en landelijke politici opgeroepen op te houden met hun retoriek, maar tot dusver nul op het rekest gekregen.

In zekere zin moeten de Republikeinen nu het monster zien te temmen dat ze zelf hebben gebaard.

‘Lock him up!’

Dat het voor de Republikeinen uit de hand begint te lopen werd woensdag duidelijk. Toen zeiden twee voor Trump strijdende juristen, Sidney ­Powell en L. Lin Wood, op een bijeenkomst voor een menigte van honderden Trump-supporters, dat die niet moesten gaan stemmen. ‘Jullie zijn hier omdat wij, het volk, onze stemmen niet laten ­stelen!’, zei Wood. ‘We gaan niet stemmen op jullie verdomde in China gemaakte machines!’, zei hij, zich richtend tot de functionarissen die het stemmen goed moeten laten verlopen. En Powell, die voorheen met het presidentiële juristenteam rond Rudy Giuliani optrad, zei dat de kiezers in Georgia ‘niet moeten stemmen tot dat veilig is’.

‘Lock him up!’, scandeerden de aanwezigen, doelend op gouverneur Brian Kemp, die de stemmen in deze staat vorige week al heeft bekrachtigd. Ook na twee hertellingen heeft Trump de staat met ruim twaalfduizend stemmen verschil verloren.

Sommige Republikeinen, die tot dusver op geen enkele manier tegenspel hebben geboden aan Trumps fraude-aantijgingen, lieten weten dat deze ultieme consequentie daarvan hun te ver ging.

‘Ik weet niet wie deze clown is, maar iedereen die zegt dat Amerika beter af is met (de Democraat) Chuck Shumer als meerderheidsleider in de Senaat (…) probeert de mensen van Georgia te misleiden’, zei de Texaanse senator Ted Cruz over Wood. Dat kwam hem op het verwijt te staan dat hij bij ‘het establishment’ hoort. Ook bij rechtse media werd geruzied: terwijl de website Breitbart met het bericht kwam dat Wood stiekem een Democraat is, bleef The Gateway Pundit aan Woods kant staan, met de kop: ‘What the hell? Breitbart voert oorlog tegen advocaat Lin Wood – die de president verdedigt tegen de kwaadaardige marxistische horde.’

Barr op het matje

Dit allemaal in de week dat minister van justitie Bill Barr, meestal Trumps steun en toeverlaat, verklaarde dat er bij de verkiezingen niet is gefraudeerd. Zijn ministerie heeft, zo schreef persbureau AP, ook een ‘verbindingsofficier’ buiten de deur gezet die namens het Witte Huis informatie ver­zamelde over justitiële onderzoeken, onder meer naar verkiezingsfraude. Barr werd door Trump op het Witte Huis ontboden, waar ze volgens CNN een ‘gespannen’ gesprek hadden.

De meeste prominente Republikeinse volksvertegenwoordigers hebben de verkiezingszege van Joe Biden nog steeds niet expliciet erkend, bang als ze zijn Trump tegen de haren in te strijken. De Republikeinse functionarissen in Georgia die deze week Trump opriepen zijn retoriek te staken, hebben nauwelijks steun gekregen van hogerhand. En ook zij blijven op eieren lopen: gouverneur Kemp, die door Trump voor ‘miserabel’ werd uitgemaakt, liet daarna nog een verklaring uitgaan dat de Republikeinen ‘zich als partij moeten verenigen om de stevige, conservatieve agenda van president Trump verder te helpen’.

Oftewel: de Republikeinse Partij is nog steeds de partij van Trump. Pas na de verkiezingen in Georgia zal blijken of ze dat inderdaad verder helpt.