Trumps problemen nemen toe: ook tabloid erkent rol bij betalen zwijggeld aan ‘minnares’

De betaling aan Karen McDougal, een oud-Playboymodel, brengt president Trump steeds meer in problemen. Beeld AFP

De stap van AMI, dat in handen is van Trumps vriend David Pecker, versterkt de zaak die justitie in New York aan het opbouwen is tegen de president.

Het is niet gebruikelijk dat zittende presidenten worden aangeklaagd. Maar Trump moet er steeds meer rekening mee houden dat hij in 2021, als hij niet wordt herkozen, in de zwijggeldaffaire in staat van beschuldiging wordt gesteld zodra hij het Witte Huis verlaat.

Deze problemen komen bovenop een eventuele aanklacht tegen Trump in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. ‘Er is nu genoeg bewijs om Donald Trump aan te klagen’, aldus Daniel Goldman, die zo’n tien jaar aanklager was in New York, over de zwijggeldzaak.

Tot de erkenning van AMI, uitgever van onder andere roddeltabloid National Enquirer, had het OM in de zwijggeldzaak alleen de bekentenis van Trumps jarenlange advocaat Michael Cohen. Deze werd woensdag veroordeeld tot drie jaar cel, onder andere voor zijn rol bij het betalen van tonnen aan twee vrouwen die beweerden een affaire met Trump te hebben gehad.

President Trump woensdag in het Witte Huis. Hij moest later horen dat ook zijn vriend David Pecker een deal sloot met het OM in New York. Beeld EPA

Geheime betalingen

Dit gebeurde vlak voor de presidentsverkiezingen van 2016. Het gaat om pornoactrice Stormy Daniels, die 130 duizend dollar kreeg, en voormalig Playboymodel Karen McDougal naar wie 150 duizend dollar werd doorgesluisd. Volgens justitie, die woensdag hierin werd gesteund door de rechter, probeerde Cohen zo de verkiezingen te beïnvloeden.

Het OM vindt dat de geheime betalingen moeten worden gezien als bijdragen aan Trumps verkiezingscampagne. Verkiezingsregels bepalen dat donaties openbaar moeten worden gemaakt en niet meer mogen bedragen dan 2.700 dollar. Cohen hield maandenlang vol dat hij indertijd in zijn eentje had gehandeld om Trump te beschermen.

Maar in een deal met het OM zegt hij nu dat hij in opdracht van Trump handelde om de betalingen te regelen. Ook de aanklagers in New York beschuldigen de president hiervan, zo bleek vorige week. Ze noemen Trump, die ontkent de wet te hebben overtreden, echter niet bij naam maar ‘Individu 1’.

Trumps jarenlange advocaat Michael Cohen bij de rechtbank in New York. Hij kreeg woensdag drie jaar cel. Beeld AP

Eieren voor zijn geld

De president moest woensdag toezien hoe zijn vriend Pecker, net als Cohen, ook eieren voor zijn geld koos en een deal sloot met het OM. Volgens AMI benaderde Pecker al in 2015 Cohen met het voorstel om negatieve verhalen over Trump uit de media te houden. Doel was de exclusieve rechten van de verhalen te kopen waarna ze niet werden gepubliceerd.

McDougal beweerde in 2016 dat ze tien jaar daarvoor een maandenlange affaire had gehad met Trump. Drie maanden voor de presidentsverkiezingen kocht de National Enquirer de rechten van haar verhaal maar het blad publiceerde er niets van.

Trump ontkende aanvankelijk van de betalingen te hebben geweten. Maar het OM beschikt inmiddels over een opname van Cohen waarin het tweetal een betaling aan McDougal bespreekt. De president zegt nu dat de betalingen bedoeld waren om een ‘privékwestie’ af te handelen en dat hij de campagnewetten nooit heeft overtreden.