Trumps oud-woordvoerder Sean Spicer trapt op tenen journalisten door deelname aan ‘Dancing with the Stars’

Sean Spicer in zijn functie als woordvoerder van president Trump. Beeld Foto EPA

Befaamd is zijn uitspraak dat de inauguratie van Trump de best bezochte aller tijden was. Luchtfoto’s logenstraften die bewering: bij de inauguraties van Barack Obama waren er in Washington veel meer mensen op de been. Spicer (47), die slechts een half jaar woordvoerder was, heeft altijd tegengesproken dat hij de media heeft voorgelogen.

Anonieme zegslieden binnen de nieuwssectie van ABC beschouwen de uitnodiging aan Spicer als ‘een klap in het gezicht’, aldus de concurrerende zender CNN. Die sprak met negen bronnen, op basis van anonimiteit. ‘Spicer was vreselijk tegen velen van ons. Ik vind het walgelijk dat hij in de show optreedt en betaald wordt door ons bedrijf’, citeert CNN een van hen. Volgens het blad Variety krijgen de deelnemers aan het programma alleen al voor de repetities 120 duizend dollar (ruim 112 duizend euro).

Geen last van kritiek

Spicer toonde zich tegenover CNN niet onder de indruk van de kritiek. ‘Dit is een amusementsprogramma. Ik verheug me erop plezier te hebben. Als mensen naar nieuws willen kijken, zoeken ze maar een ander programma op.’ Ook geeft het programma Spicer naar eigen zeggen de kans ‘een andere kant’ van hemzelf te laten zien.

Ook een van de presentatoren van Dancing with the Stars, Tom Bergeron, is ongelukkig met de keuze van ABC voor Spicer. Hij had gehoopt dat het 28ste seizoen van het programma, dit najaar, de kijkers juist zou afleiden van ‘ons uitputtende politieke klimaat’. Bergeron vindt deelname van mensen met een uitgesproken politieke kleur ongewenst, maar constateert gelaten dat leidinggevenden bij ABC daar kennelijk anders over denken.

Spicer is na zijn woordvoerderschap voor Trump volgens CNN nimmer gevraagd als politieke analist in tv-programma’s, terwijl voormalige Witte Huis-medewerkers doorgaans graag geziene gasten zijn. Donderdag werd bekend dat zijn opvolger, Sarah Sanders, gaat werken voor de nieuwszender Fox die Trump een warm hart toedraagt.

Op de website van ABC wordt Spicer aangeprezen als een kenner van de politiek in Washington (‘een moeras’, volgens Trump), dankzij decennia ervaring in de hoofdstad. Op dit moment heeft hij een eigen consultantsbureau. Hij bindt in het tv-programma de strijd aan met onder anderen een topmodel, een country-zangeres en twee sportlieden.