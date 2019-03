Trumps omstreden transgenderverbod in krijgsmacht midden april van kracht

Een demonstratie bij het Congres tegen het transgenderverbod in de krijgsmacht. Beeld AP

De maatregel volgt op het omstreden besluit van president Trump vorig jaar om transgenders te verbieden dienst te nemen. Volgens de president is hun aanwezigheid nadelig voor de paraatheid van militaire eenheden. Ook wilde hij een einde maken aan hun medische kosten, die hij te hoog vond.

Het besluit van het Pentagon werd direct bekritiseerd door de Democraten, die zich vorig jaar keerden tegen Trumps transgenderverbod. ‘Het weer nieuw leven inblazen door de president van zijn afschuwelijke verbod is een ongekende aanval op de patriotten die zorgen dat wij veilig zijn, en op de idealen van ons land’, aldus Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van afgevaardigden.

Trumps besluit werd aanvankelijk met succes aangevochten door belangenorganisaties, waarna het tijdelijk in de ijskast werd gezet. Maar nadat het Hooggerechtshof in januari de president in het gelijk stelde, kon de gerechtelijke blokkade worden opgeheven.

From next month, limitations will come into effect regarding transgender personnel in the US military.https://t.co/z81EObXAVb Forces News

Streep door Obama’s beleid

Het beleid dat het Pentagon dinsdag bekrachtigde, gaat minder ver dan Trump aanvankelijk wilde. Op advies van het ministerie wordt het verbod beperkt tot transgenders die zich vanaf 12 april aanmelden en die een hormoonbehandeling en chirurgische ingreep nodig hebben.

Wel krijgen de krijgsmachtdelen de mogelijkheid om uitzonderingen voor bepaalde personen te maken. Transgenders die nu al dienen bij Defensie, mogen wel doorgaan met hun hormoonbehandeling en overgang naar een andere sekse.

Met zijn maatregel haalt Trump een streep door het beleid van president Obama. Deze gaf transgenders in 2016 voor het eerst de mogelijkheid om in de krijgsmacht openlijk uit te komen voor hun seksuele identiteit. Ook kregen ze het recht op medische zorg om van geslacht te veranderen. Er waren toen zo’n 2.450 transgenders in het Amerikaanse leger. Hoeveel er nu dienen, is niet duidelijk.

Een Pentagon-studie drie jaar geleden wees uit dat de negatieve invloed van transgenders op de militaire paraatheid klein was. Ook de kosten zouden marginaal zijn. Activisten die opkomen voor de belangen van transgenders, zeggen dat deze groep militairen wordt gedwongen om voortaan te zwijgen over hun seksuele identiteit. ‘Militairen moeten nu kiezen tussen hun land dienen en de waarheid vertellen over wie ze zijn’, aldus directeur Aaron Belkin van een denktank die zich bezighoudt met de rechten van lgbtq’ers.