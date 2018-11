Trumps favoriete zender Fox News steunt hem niet in ruzie met CNN

Jim Acosta van CNN weigert de microfoon af te geven aan een Witte Huis-medewerker. Beeld EPA

Het is de derde keer in korte tijd dat Fox News, waar Donald Trump elke dag trouw naar kijkt, zich niet nadrukkelijk achter de president schaart. De steun aan CNN is opvallend omdat de president de zender voortdurend aanvalt en hun berichtgeving bestempelt als nepnieuws.

Vorige week besloot de zender een omstreden campagnevideo van Trump over de migrantenkaravaan uit Midden-Amerika niet meer te vertonen. Ook veroordeelde de omroep twee vooraanstaande presentators, onder wie Sean Hannity, die met Trump op het podium waren verschenen tijdens een verkiezingsbijeenkomst.

Een rechter doet vandaag uitspraak in de rechtszaak die CNN heeft aangespannen om het intrekken van de persaccreditatie van Acosta ongedaan te maken. Het Witte Huis ontzegde Acosta vorige week de toegang na een aanvaring tussen de Witte Huis-correspondent en Trump tijdens een persconferentie.

Fox News-presentator Sean Hannity verscheen op 5 november op het podium tijdens een verkiezingsbijeenkomst van president Trump. Beeld REUTERS

Geïrriteerde president

Trump reageerde al geïrriteerd op Acosta, maar werd echt kwaad toen de journalist vragen bleef stellen en weigerde de microfoon af te geven aan een Witte Huis-medewerker. Hierna besloot het Witte Huis de accreditatie van de CNN-journalist in te trekken.

‘Toegangspassen van de Secret Service voor Witte Huis-journalisten moeten nooit tot een wapen worden gemaakt’, aldus president Jay Wallace van Fox News in een opvallend scherpe verklaring. ‘Hoewel wij de groeiende vijandige toon van zowel de president als de pers niet goedkeuren, steunen we wel de vrije pers en een open uitwisseling van informatie voor het Amerikaanse volk.’

Ook ondertekende de omroep een verklaring van diverse nieuwsorganisaties waarin zij bekendmaakten steunbetuigingen te sturen naar de rechtbank die de CNN-zaak in behandeling heeft. ‘Wij steunen het grondwettelijk recht om deze president, welke president dan ook, vragen te stellen’, aldus de mediaorganisaties.

De advocaat van CNN, Ted Boutrous, woensdag na de zitting in Washington waarin de omroep de rechter vroeg om de intrekking van de accreditatie van Jim Acosta ongedaan te maken. Beeld REUTERS

Persvrijheid

CNN betoogt dat het Witte Huis met de intrekking van de accreditatie artikel 1 van de Grondwet heeft geschonden waarin de persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting is vastgelegd. De advocaat van het Witte Huis betoogde woensdag in de rechtszaal echter dat ‘journalisten niet het grondwettelijk recht hebben om het Witte Huis te betreden’.