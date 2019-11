Trumps extravagante ritselaar schuldig aan liegen tegen Congres

Roger Stone verlaat de rechtbank met zijn vrouw. Beeld EPA

Hij kan daarvoor vijftig jaar gevangenisstraf krijgen, al is het waarschijnlijker dat het een paar jaar wordt. Stone hoopt op gratie van Trump, zo schreef zijn vriend en complotdenker Alex Jones donderdag op zijn website.

Met de uitspraak is een van de open eindes van het onderzoek van Robert Mueller naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen afgesloten.

Stone had in 2017 tegen de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden gezegd dat hij in de laatste maanden van de verkiezingscampagne van 2016 geen contact had met Wikileaks. Dat door de Russische inlichtingendienst werd gebruikt als doorgeefluik voor de door hen gestolen e-mails van de Democraten.

Mueller ontdekte daarna dat dat gelogen was. Ook ontdekte hij dat Stone een getuige onder druk had gezet niet te verschijnen voor de commissie, door zijn hond te bedreigen en met verwijzingen naar maffia-epos The Godfather. Hij delegeerde de zaak vervolgens aan het openbaar ministerie in Washington.

Liegen

Stone, een zelfbenoemde dirty trickster, mailde in de zomer van 2016 aan Trumps campagnevoorzitter Paul Manafort: ‘I have a plan to save Trump’s ass.’ Dat was nadat Wikileaks een eerste lading gehackte e-mails had vrijgegeven, die de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton beschadigden. Stone beloofde dat hij zou uitzoeken wanneer de volgende lading e-mails over de heg zou worden gegooid.

Volgens getuige Rick Gates, de toenmalige assistent van Manafort, werd ook Trump door Stone op de hoogte gehouden van zijn vorderingen met Wikileaks.

Dat was een opmerkelijke suggestie. Trump meldde in schriftelijke antwoorden aan Mueller vorig jaar dat hij ‘zich niet herinnerde’ dat hij het met Stone over Wikileaks heeft gehad, of dat Stone met andere campagnemedewerkers over Wikileaks had gepraat.

Hoewel de aanklagers beweerden dat Stone loog om Trump te beschermen, is niet duidelijk geworden wat er precies is gebeurd, en waarom. Het ging in deze rechtszaak alleen om het liegen zelf en niet om de redenen daarachter.

‘Dubbele standaard’

Uiteindelijk werd de tweede lading e-mails van Democraten door Wikileaks vrijgegeven vlak nadat de ‘grab ‘em by the pussy tape’ was uitgelekt. Daarmee dempten ze het schadelijke effect van die opname. Er was op die dag druk telefoonverkeer tussen Stone en het campagneteam van Trump, maar of er iets is gecoördineerd is niet duidelijk. Het is goed mogelijk dat Julian Assange, de man achter Wikileaks, zelf ook wel door had dat die dag een goed moment was om de mails vrij te geven.

En zelfs áls Stone de vrijgave van de mails met Wikileaks en Trumps campagneteam zou hebben gecoördineerd, dan zou dat niet strafbaar zijn geweest, in de ogen van Mueller. Hij definieerde samenzwering als ‘afspraken tussen de Trump-campagne en de Russische regering’. Stone en Wikileaks fungeerden hooguit als vooruitgeschoven posten van die twee partijen.

Trump maakte zich vrijdag boos om de veroordeling van Stone. ‘Hoe zit het met….’, en daarna volgde een hele lijst namen van mensen die hij als tegenstanders ziet, van Clinton tot Mueller. ‘Een dubbele standaard zoals we nog nooit hebben gezien in de geschiedenis van ons land.’