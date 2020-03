Trumps corona-draai: van ‘geen paniek’ tot een inreisverbod voor Europeanen

Na wekenlang op sussende toon te hebben gesproken over het coronagevaar, drukte president Donald Trump woensdag vanuit het Oval Office de Amerikanen op het hart dat hij de crisis serieus neemt. Na dagen van slecht nieuws, dat zijn boodschap van ‘geen paniek’ ondergroef, kondigde Trump een inreisverbod aan voor reizigers uit Europa.

De toon was plechtiger en positiever, on-trumpiaans eigenlijk, en de locatie, het Oval Office van het Witte Huis, is de plek van waaruit presidenten de natie plegen toe te spreken over zeer ernstige zaken. Uren eerder had de Wereldgezondheidsorganisate (WHO) verklaard dat de corona-uitbraak het niveau heeft bereikt van een pandemie. Op de tv-zenders werd het nieuws gedomineerd door coronahaarden in de Verenigde Staten, van Seattle tot New Rochelle, even buiten New York.

Nu wilde Donald Trump de mensen geruststellen. ‘Het virus zal geen schijn van kans hebben tegen ons’, hield de president de 327 miljoen Amerikanen voor. Hij beloofde de bevolking en bedrijven financiële steun om de gevolgen van het corona-onheil te boven te komen. Maar Trump, die zich gesteld ziet voor de grootste bedreiging van zijn presidentschap, zou Trump niet zijn als hij niet flink uithaalde.

Vooral Europa kreeg een flinke veeg uit de pan, omdat het steken zou hebben laten vallen bij de bestrijding van het virus. De nieuwe besmettingen in de VS zouden deels zijn veroorzaakt door reizigers uit Europa. Reden om voor dertig dagen een reisverbod af te kondigen voor EU-burgers die naar de VS willen. De president klopte zich op de borst dat hij als een van de eerste wereldleiders het vliegverkeer naar China en andere virushaarden direct aan banden had gelegd. Trump: ‘De EU heeft nagelaten dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen.’

Onder controle

Trump heeft zichzelf in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Terwijl het coronavirus in het ene land na het andere om zich heen greep, verkondigde de president wekenlang dat zijn regering de situatie onder controle had. En dat er geen enkele reden was voor paniek. ‘De kans op besmetting is klein’, verklaarde de president. Toen het aantal besmettingen toenam en de kritiek aanzwol, stelde Trump vicepresident Mike Pence aan als hoofd van een ‘taskforce’ die de bestrijding moest gaan coördineren.

Maar de bijna dagelijkse persconferenties van Pence, steeds bijgestaan door een batterij gezondheidsdeskundigen, stopten de kritiek niet. Terwijl het aantal besmettingen richting de 600 klom, hield Trump tot maandag nog vol dat de gewone griep dodelijker was. Met zijn geruststellende woorden probeerde hij ook de paniek op de beurzen te beteugelen. Maar tot zijn leedwezen zag de president de afgelopen dagen dat al zijn tweets Wall Street niet konden kalmeren. Ondertussen nam het aantal doden alleen maar toe, tot 37 op donderdag.

Een vergaande maatregel, het uitroepen van een noodsituatie om de besmettingen ferm aan te pakken, wees de president van de hand. Trump vreesde dat dit zijn boodschap van ‘geen paniek’ van de afgelopen weken zou ondergraven en alleen maar meer onheil zou brengen. Vóór alles wilde de president voorkomen dat de goed draaiende economie, die hij hoopt te gebruiken in zijn herverkiezingscampagne, de komende maanden instort.

Harde boodschap

De president en zijn team werden echter steeds meer met de neus op de feiten gedrukt. Op maandag ging Italië op slot. Woensdag was het aantal besmettingen in de VS gestegen tot 1.240 in 42 staten. ‘We zullen veel meer besmettingen gaan zien’, waarschuwde Anthony Fauci, lid van de taskforce van Pence en een vooraanstaand expert op het gebied van infectieziekten, in het Congres. ‘De toestand zal slechter worden.’ Zulke harde, realistische woorden hadden de Amerikanen van hun president nooit gehoord.

Die woensdag kwam ook de pandemie-waarschuwing van de WHO. Op Twitter bevestigde de president in de loop van de dag berichten dat hij het land zou gaan toespreken. Maar de rauwe boodschap van Fauci en diens collega’s kon Trump nog altijd niet uit zijn mond krijgen. ‘Geen land is beter voorbereid en veerkrachtiger dan de VS’, probeerde hij de Amerikanen gerust te stellen. Voor de zoveelste keer inmiddels, terwijl de bezorgdheid onder de bevolking alleen maar toeneemt.