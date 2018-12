Trumps besluit tot terugtrekking uit Syrië is niet zonder risico voor Irak, zegt VN-gezant Hennis

Jeanine Hennis in 2017 tijdens haar ministerschap op werkbezoek bij de Nederlandse militairen in Irak. Beeld ANP

Als de terreurgroep Islamitische Staat in Syrië weer aan kracht wint, zou hetzelfde in Irak kunnen gebeuren, is de vrees. Niet als eerste wijst Hennis erop dat IS zeker nog niet verdwenen is. ‘IS is militair verslagen, maar dat wil niet zeggen dat ze is opgehouden te bestaan.’ Dat blijkt onder meer uit de aanslagen die de terreurgroep nog steeds pleegt. ‘We moeten daar niet lichtvaardig mee omgaan.’

Hennis zit sinds ruim een week in Bagdad om leiding te geven aan de vijfhonderd man tellende VN-missie in het land. Het gaat volgens haar nog wel even duren voordat IS verslagen is. Dat is een kwestie van lange adem, zegt ze.

Over de gevolgen van Trumps besluit voor haar missie kan ze nog weinig zeggen. ‘Dat is nu nog moeilijk te zeggen, maar het is een feit dat Irakezen alles op orde proberen te krijgen. Het is niet zonder risico, deze beslissing.’ In Irak zijn nog enkele duizenden Amerikaanse militairen. De regering in Bagdad heeft volgens Hennis hierover goede afspraken met de VS gemaakt.