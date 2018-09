Trumps beoogde opperrechter onder vuur na aantijging van aanranding

De Republikeinse senator Jeff Flake liet zondagavond weten dat hij nu eerst meer wil horen van de vrouw voordat hij met de benoeming van Kavanaugh kan instemmen. Flake zit in de commissie die de afgelopen weken de hoorzittingen met de rechter-in-spe heeft gevoerd, en die als eerste over hem moet oordelen. De verhouding tussen Republikeinen en Democraten in die commissie is 11-10, en dus kan elke dwarsliggende Republikein een oké-stempel van de commissie blokkeren.

Vervolgens moet de voltallige Senaat ook nog stemmen – de commissie kan zelfs worden gepasseerd – maar daar kunnen de Republikeinen zich ook niet meer dan één dissident veroorloven.

Pittig politiek gevecht

De benoeming van Kavanaugh (53), die in juli door president Trump werd genomineerd als opvolger van de aftredende Anthony Kennedy, was al onderwerp van een pittig politiek gevecht. Hij zou als relatief jonge opperrechter het Amerikaanse Supreme Court voor decennia een conservatieve kant opsturen, zo vrezen progressieve Amerikanen. Het Hooggerechtshof heeft negen leden, en met Kavanaugh zou de weegschaal weer iets verder naar rechts doorslaan.

Via The Washington Post deed Christine Blasey Ford zondag haar verhaal. De vrouw, tegenwoordig universitair docent in Californië, zegt dat Kavanaugh geprobeerd heeft haar te verkrachten, in of rond de zomer van 1982. Zij zou 15 zijn geweest, hij 17. Kavanaugh pinde haar vast op een bed, begon aan haar kleren te frummelen, bewoog zijn lichaam tegen het hare en legde zijn hand op haar mond toen ze om hulp begon te roepen. Intussen zette een ook aanwezige vriend de stereo harder. ‘Ik was bang dat hij me per ongeluk zou vermoorden’, zegt Ford in het interview.

Een en ander gebeurde in een slaapkamer in een huis waar zij met wat bekenden naartoe was gegaan, waarschijnlijk na een zwembadfeestje op een country club in een voorstadje van Washington (zij had onder haar kleren een badpak aan, herinnert ze zich). Kavanaugh zat in Bethesda op een middelbare privéschool voor jongens, zij op een school voor meisjes.

Volgens Ford kon ze ontsnappen toen de vriend van Kavanaugh (de jongens waren allebei stomdronken, aldus Ford) lachend op Kavanaugh dook en ze met z’n drieën van het bed afrolden. Ford sloot zich op in de badkamer, en wist het huis te verlaten toen de jongens de trap waren afgestommeld.

Kavanaugh ontkent 'met kracht'

Kavanaugh zegt van niets te weten. ‘Ik ontken deze beschuldiging categorisch en met kracht’, zei hij in een verklaring die vrijdag naar buiten werd gebracht toen de beschuldigingen nog anoniem waren. ‘Ik heb dit niet op de middelbare school gedaan of op enig ander moment.’

De door Republikeinen gedomineerde benoemingscommissie liet zondag een verklaring uitgaan waarin de motieven van Ford worden betwijfeld. ‘Het is verontrustend dat deze onbevestigde beschuldigingen van meer dan 35 jaar geleden, tijdens middelbare school, pas boven komen drijven aan de vooravond van een stemming, nadat Democraten er sinds juli niets mee hebben gedaan.’

Ford heeft al in juli haar (Democratische) Californische volksvertegenwoordiger en senator per brief benaderd, waarin ze haar ervaringen met Kavanaugh beschreef. Omdat ze wilde dat de zaak vertrouwelijk bleef, zond de senator (Dianne Feinstein, tevens de vice-voorzitter van de benoemingscommissie) de brief naar de FBI. Die voegde de beschuldigingen toe aan het dossier met achtergrondinformatie over Kavanaugh, dat vervolgens via het Witte Huis weer bij de benoemingscommissie terechtkwam. Fords naam wordt daarin niet vermeld.

Toen journalisten vervolgens toch probeerden te achterhalen waar de beschuldigingen vandaan kwamen en sommigen van hen bij Ford uitkwamen, besloot zij alsnog open kaart te spelen. ‘Dit was alle ellende die ik probeerde te vermijden’, zei ze tegen The Washington Post. ‘Nu heb ik het gevoel dat mijn burgerlijke verantwoordelijkheid groter is dan mijn angst voor vergelding.’

Op aanraden van een advocaat liet ze zich ondervragen door een ex-FBI-agent met een leugendetector. Het verslag daarvan is onder meer overhandigd aan de Post.

Ford zegt het incident decennia lang te hebben verzwegen, ook tegen haar ouders, maar dat het tot blijvende psychische klachten heeft geleid. In 2012 deed ze voor het eerst haar verhaal aan een therapeut. Ook haar echtgenoot hoorde toen pas voor het eerst de details.

De affaire doet denken aan de benoeming van de conservatieve opperrechter Clarence Thomas in 1991. Hij werd door een medewerkster, Anita Hill, beschuldigd van seksuele intimidatie. Andere vrouwen bevestigden dat. Thomas werd toch benoemd.