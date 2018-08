Trumps belangrijkste juridische adviseur (en dwarsligger) hoort via tweet dat hij is ontslagen

Donald McGahn, de belangrijkste juridisch adviseur van president Trump, verlaat deze herfst het Witte Huis. Het is niet bekend wat de directe aanleiding is voor het vertrek van McGahn, maar het is een publiek geheim dat Trump en hij van mening verschillen over de aanpak van speciaal aanklager Robert Mueller en diens onderzoek naar de Russische bemoeienis met de verkiezingen.

Trump maakte het aanstaande vertrek van McGahn bekend in een tweet, die McGahn zelf volgens de The Washington Post enigszins overviel. Maar het was wel bekend dat hij al langer met de gedachte speelde om op te stappen.

Trump prees McGahn in zijn tweet en bedankte hem voor zijn diensten. Maar het boterde niet altijd tussen de twee. Trump verweet McGahn dat hij minister van Justitie Jeff Sessions niet had tegengehouden toen deze besloot zich afzijdig te houden bij het onderzoek naar de mogelijke banden tussen het team van Trump en de Russen. Sessions maakte zelf deel uit van Trumps campagneteam.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service! Donald J. Trump

McGahn verzette zich ook toen Trump speciaal aanklager Mueller vorig jaar wilde ontslaan. Hij dreigde zelfs op te stappen als Trump dat zou doen. Volgens hem zou dat tot een constitutionele crisis kunnen leiden: ook president Nixon tekende zijn eigen doodvonnis toen hij in 1973 het onderzoek naar het Watergate-schandaal probeerde te stoppen met het ontslag van speciaal aanklager Archibald Cox.

Terwijl McGahn ervoor pleitte mee te werken met het onderzoek van Mueller, omringde president Trump zich de laatste tijd steeds meer met adviseurs die een hardere aanpak voorstaan, zoals de voormalige burgemeester van New York Rudy Giuliani.

McGahn raakte daardoor steeds meer geïsoleerd in het Witte Huis. Zijn positie werd nog wankeler toen onlangs bekend werd dat hij ruim dertig uur is verhoord door medewerkers van Mueller. Daarbij ging het ongetwijfeld over het ontslag van FBI-chef James Comey en Trumps pogingen Mueller eruit te werken. Dat zou kunnen worden opgevat als een poging de rechtsgang te belemmeren, een vergrijp dat volgens sommigen aanleiding zou kunnen zijn een afzettingsprocedure tegen Trump te beginnen.

Hardliners hebben de overhand

Republikeinse leiders reageerden geschrokken op het nieuws dat McGahn het Witte Huis verlaat. Zij vrezen dat Trump alsnog zal proberen van Mueller of Sessions af te komen, nu de hardliners de overhand hebben gekregen in zijn advocatenteam.

McGahn speelt bovendien een belangrijke rol bij de benoeming van de conservatieve rechter Brett Kavanaugh als nieuw lid van het Hooggerechtshof. Hij was een van de mannen die Kavanaugh uitkoos voor Trump en moet diens benoeming nu door de Senaat loodsen. Eerder wist McGahn ook al Neil Gorsuch, een andere oerconservatieve kandidaat voor het Hof, zonder kleerscheuren in de Senaat te werken. Kennelijk is Trump zich daarvan bewust. Hij liet woensdag weten dat McGahn aanblijft totdat de benoeming van Kavanaugh rond is.