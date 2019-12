Trumps advocaat Rudy Giuliani reist af naar Oekraïne met cameraploeg

Rudy Giuliani tijdens een verkiezingsrally van zijn baas, president Donald Trump. Beeld AP

Giuliani heeft naar verluidt ook een camerateam bij zich van de rechtse tv-zender One America News Network (OANN). Op Twitter liet de advocaat eerder al weten met de zender samen te werken ‘aan een belangrijk project’. Het zou gaan over informatie die Adam Schiff, de Democratische leider van het onderzoek naar de afzettingsprocedure tegen Trump, zou hebben achtergehouden. Het zou gaan om een documentaireserie die moet aantonen dat het impeachment-onderzoek naar Trumps handel en wandel met betrekking tot Oekraïne op leugens berust.

Het betreffende onderzoek naar Trump werd opgestart naar aanleiding van contacten die hij dit jaar met Oekraïne heeft gehad. Die liepen onder anderen via Giuliani, die zich met het Oekraïnebeleid bemoeide en wilde dat dat land in de zakelijke activiteiten van Hunter Biden zou duiken. Hunter is de zoon van de voormalige vice-president Joe Biden en geldt als mogelijke presidentskandidaat voor de Democraten in de verkiezingen van volgend jaar en was

Trump ontkende in een televisie-interview onlangs dat Giuliani in het verleden in opdracht van hem is afgereisd naar Oekraïne. Over het huidige bezoek heeft hij zich nog niet uitgelaten. Giuliani ontmoette onderweg naar Kiev in Boedapest Yuriy Lutsenko, een voormalige Oekraïense openbare aanklager. In Kiev zelf ontmoette hij twee openbare aanklagers, die overigens beiden zijn beschuldigd van corruptie, schrijft de krant.