Trumps advocaat roept op tot executie van topambtenaar Krebs

Donald Trump schudt de hand van topambtenaar Chris Krebs, die volgens advocaat Joe diGenova moet 'worden opgepakt en gevierendeeld'.

Advocaat Joe diGenova zei maandagavond in het radioprogramma The Howie Carr Show op Newsmax: ‘Iedereen die denkt dat deze verkiezingen goed zijn verlopen, zoals die idioot Krebs die het hoofd was van cyberveiligheid. Die vent is een volslagen idioot. Hij moet worden opgepakt en gevierendeeld. Bij zonsopgang naar buiten worden gebracht en doodgeschoten.’ De presentator grinnikte na de opmerking van zijn gast, maar vroeg niet serieus door.

De oproep tot geweld leidt tot geschokte reacties in Amerikaanse media. Zo ver ging nog geen enkele medewerker van Trump om zijn onvrede over de verkiezingen te uiten. Geweld is een grens die voorheen niet gepasseerd werd, afgezien van Trumps ex-adviseur Steve Bannon die vond dat topviroloog dr. Fauci en de baas van de FBI wegens verraad onthoofd zouden moeten worden. Zowel Trump als diGenova heeft nog geen commentaar gegeven op de ontstane ophef. Het is niet ondenkbaar dat Trump er later op dinsdag nog wel iets over zal twitteren of zeggen.

Volgens Trump zelf behoort diGenova tot zijn vaste advocatenteam. Half november prees hij hem nog als een ‘geweldige advocaat’ die samen met Rudy Giuliani vecht voor Trumps ‘recht op eerlijke en vrije verkiezingen’. Volgens een bron van CNN werkt diGenova nog steeds mee met dit verdedigingsteam.

Angst

Chris Krebs, die nu met de dood is bedreigd, was directeur cyberveiligheid bij de Amerikaanse overheid. ‘Dit waren de veiligste verkiezingen ooit in de Amerikaanse geschiedenis. Er is geen bewijs dat er een systeem is geweest dat stemmen heeft gewist, kwijtgeraakt, veranderd of op welke manier dan ook in het geding heeft gebracht’, verklaarde hij op 13 november mede namens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en een hele reeks kiesfunctionarissen. Afgelopen zondag herhaalde hij die bewering in een interview met 60 Minutes.

Krebs zei half november al te verwachten dat hij vanwege die verklaring zou worden ontslagen door Trump. Dat gebeurde vervolgens ook. Volgens Trump was Krebs’ bewering ‘hoogst inaccuraat’. Maar bewijzen voor massale verkiezingsfraude leverde Trump wederom niet. De rechtszaken die dit hadden moeten aantonen, zijn tot heden allemaal mislukt.

Critici vrezen dat de oproep van Trumps advocaat om klokkenluider Krebs te vermoorden niet alleen kan leiden tot gevaar voor Krebs zelf. Volgens hen zal het ook leiden tot angst bij andere topambtenaren om zich uit te spreken tegen de complottheorie van Trump dat hij de presidentsverkiezingen verloren zou hebben vanwege massale verkiezingsfraude.