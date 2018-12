Trumps advocaat krijgt drie jaar cel voor betalen zwijggeld

Michael Cohen, voormalig advocaat van Donald Trump. Beeld AP

Met de betalingen heeft hij de regels geschonden voor campagnefinanciering. Cohen stelt dat hij de betalingen in opdracht van Trump heeft gedaan.

Ook kreeg hij in de rechtbank in New York te horen dat hij twee maanden celstraf krijgt opgelegd, omdat hij tegenover het Congres heeft gelogen over hoelang Trump in gesprek is geweest in Moskou over vastgoedprojecten.

Cohen werkte sinds augustus mee met het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, en had in het kader daarvan in beide zaken bekentenissen afgelegd. Wat zijn verhoor door Mueller heeft opgeleverd is grotendeels nog onduidelijk; ook tijdens de zitting woensdag hield de afgevaardigde van het Mueller-team het er alleen op dat Cohen ‘geloofwaardige’ en ‘waardevolle informatie’ heeft gedeeld.

Afgelopen vrijdagavond werden nieuwe toelichtende memo’s vrijgegeven over de strafzaken tegen Michael Cohen en Paul Manafort. Dit is wat daar in staat.

Blinde trouw

In zijn eigen verklaring betreurde Cohen dat hij zo lang vertrouwen in zijn opdrachtgever Trump heeft gehouden. Hij verwees daarbij naar een tweet van Trump, die Cohen ‘zwak’ noemde nadat hij had besloten mee te werken met Mueller. ‘Mijn blinde trouw aan Trump was mijn zwakte’, zei Cohen.

In 2016 heeft Cohen 130 duizend dollar betaald aan pornoactrice Stormy Daniels, en ook geregeld dat Playboy-model Karen McDougal 150 duizend dollar toegestopt kreeg. Beide vrouwen zouden tijdens de campagne uit de school willen klappen over affaires met Trump die zich tien jaar eerder zouden hebben afgespeeld. De betalingen gelden daarmee als campagnefinanciering. Volgens de wet moeten die altijd worden geopenbaard en mogen individuele schenkingen niet hoger zijn dan 2.700 dollar.

Over de betalingen zei Trump dinsdag tegen persbureau Reuters: ‘Michael Cohen is een advocaat. Ik ging ervan uit dat hij wist wat hij deed.’