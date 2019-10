Trumps advocaat Giuliani voerde eigen buitenlands beleid om Trump te helpen

Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York, spreekt met journalisten in Washington. Beeld Getty

Ook de door Trump ontslagen nationale veiligheidsadviseur John Bolton maakte zich volgens Hill ernstige zorgen over de bezigheden van de voormalige burgemeester van New York. Een razende Bolton vroeg haar zijn zorgen over te brengen aan de juristen van het Witte Huis, nadat hij lucht had gekregen van de activiteiten van Giuliani in Oekraïne. Hill waarschuwde hen dat het Witte Huis met een politieke campagne bezig was.

Bolton ontplofte na een gesprek waarin Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur en een vertrouweling van Trump, duidelijk maakte dat Oekraïne het onderzoek naar het Oekraïense gasbedrijf Burisma waar Bidens zoon Hunter werkte, diende te hervatten. Bolton zou hebben gezegd dat hij niks te maken wilde hebben met de ‘drugsdeal’ die Giuliani met Oekraïne wilde sluiten. Eerder had Bolton Hill al gewaarschuwd dat Giuliani een ‘handgranaat’ was ‘die iedereen zal opblazen’.

Giuliani ontkende tegenover The Washington Post dat hij op eigen houtje diplomatie bedreef in Oekraïne. Volgens hem gebeurde alles keurig in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Niks schimmigs aan’, zei hij. Maar langzamerhand beginnen de bewijzen tegen Trump en hem zich steeds hoger op te stapelen.

Donderdag komt Sondland naar het Congres om zich te laten te laten verhoren door de drie commissies die zich bezighouden met het impeachment-onderzoek. De Democraten zijn dat onderzoek begonnen nadat een klokkenluider had geklaagd over een telefoongesprek waarin Trump de Oekraïense president Zelenski onder druk zette Biden te onderzoeken. Naar verluidt zal Sondland de onderzoekers vertellen dat hij Trump heeft geprobeerd vrij te pleiten van ongepaste druk, nadat Trump hem daartoe zelf opdracht had gegeven.

De Democraten willen nu ook Bolton aan de tand voelen. Verder hebben zij Bill Taylor, de Amerikaanse zaakgelastigde in Kiev, opgeroepen voor verhoor. Diens verklaringen kunnen heel beschadigend zijn voor Trump en Giuliani. In een smsje aan Sondland protesteerde Taylor tegen het idee de militaire hulp aan Oekraïne afhankelijk te maken van de belofte van Zelenski om een onderzoek tegen Biden te beginnen.