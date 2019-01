Trump zou zijn advocaat hebben laten liegen tegen de Senaat over Russisch vastgoedproject

Cohen en Trump in september 2016. Beeld Reuters

De website Buzzfeed onthulde dit nieuws donderdagavond in een artikel op basis van twee anonieme bronnen uit het team van Robert Mueller, die onderzoek doet naar de banden tussen de Trump-campagne (en president Trump) en Rusland.

Volgens de bronnen heeft Mueller hierover gesproken met verschillende getuigen uit de Trump-organisatie, en is er aanvullend bewijs in de vorm van ‘interne e-mails, sms-jes en andere documenten’. Cohen zou daarna erkend hebben dat hij door Trump is geïnstrueerd om te liegen tegenover de Senaatscommissie die de Russische beïnvloeding van de verkiezingen onderzoekt.

Trump reageerde vrijdag per tweet, door de geloofwaardigheid van Cohen in twijfel te trekken. Hij citeerde daartoe zijn favoriete tv-zender Fox News: ‘Vergeet niet, Michael Cohen is al veroordeeld wegens meineed en fraude, en deze week suggereerde de Wall Street Journal dat hij misschien tienduizenden dollars heeft gestolen…. Hij liegt om zijn gevangenisstraf te verminderen. Houd zijn schoonvader in de gaten!’

Taxi

Dat laatste wordt gezien als een verkapt dreigement richting Cohens schoonvader, Fima Shusterman, die groot is geworden met taxivergunningen, en die een verdachte lening zou hebben verstrekt aan een taxibedrijf in Chicago.

Dát Cohen gelogen heeft, was al bekend, door de openbaarmaking van gerechtelijke stukken eind november. Toen bleek dat het Trump Tower project in Moskou, door de familie in 2015 opgestart, nog tot in de campagnezomer van 2016 heeft doorgelopen, en niet in januari is stopgezet zoals Cohen had beweerd. Dit nieuws werd overigens ook al maanden eerder door Buzzfeed onthuld, dat kennelijk goede connecties heeft met het Mueller-team.

Daarmee werden ook de contouren van een zakelijk motief voor Trump zichtbaar om het Kremlin in elk geval tijdens de campagne ter wille te zijn. In de zomer van 2016 werd het Republikeinse verkiezingsprogramma aangepast: er zou geen hulp meer worden gegeven aan Oekraïne in de strijd tegen Russische separatisten.

De vraag is nu hoe hard het bewijs van Mueller is. Vervolgens wat ermee gebeurt. Een aanklacht tegen een zittende president is onwaarschijnlijk. Vrijdag klonk van Democratische kant de roep om impeachment, een afzettingsprocedure in het Congres. Maar een veroordeling (en vertrek van de president) vereist wel een tweederde meerderheid van de Senaat, en dus medewerking van Republikeinen.