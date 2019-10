Trump ziet na forse kritiek af van organiseren G7-top op zijn eigen golfresort

De ingang van Trumps landgoed Doral, bij Miami, waar de president de G7-top had willen organiseren. Beeld REUTERS/Joe Skipper/File Photo

Hij dacht dat hij iets ‘heel goeds deed voor ons Land’, schreef Donald Trump zaterdagavond, met het bekende mengsel van miskenning, vingerwijzen en vastgoedpraat, in een paar tweets waarin hij verklaarde waarom hij de G7-top, van de zeven grootste industrielanden, op zijn landgoed Doral bij Miami had willen organiseren. ‘Het is groot, groots, honderden hectares, vlakbij MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, heeft geweldige balzalen en vergaderzalen en elke delegatie zou zijn eigen gebouw hebben gehad met 50 tot 70 units.’ Maar zoals gewoonlijk, foeterde hij, ‘werden de vijandige media en hun Democratische partners weer GEK!’

Dus gaat het niet door. De Amerikaanse president herriep zijn besluit om het jaarlijkse weekendjeweg van zeven wereldleiders, met hun gevolg van honderden sherpa’s en slippendragers, in een van zijn eigen (slechtlopende) golfresorts te organiseren. Ook al had hij het best voor 'geen winst’ willen doen of, mits legaal, met ‘nul kosten’ voor de VS.

Daarmee eindigde Trump een week waarin hij in ongekend lastig vaarwater terecht is gekomen met een zowel politieke als zakelijke nederlaag. In tegenstelling tot wat hij beweert zijn het niet zijn zelfbenoemde vijanden bij de media of de Democraten die hem die hebben toegebracht, maar zijn bloedeigen Republikeinse vrienden.

I thought I was doing something very good for our Country by using Trump National Doral, in Miami, for hosting the G-7 Leaders. It is big, grand, on hundreds of acres, next to MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, has tremendous ballrooms & meeting rooms, and each delegation would have... Donald J. Trump

De Republikeinen zaten al in hun maag met de door Trump aangewakkerde Turkse aanval op Syrië, en zijn gedachten daarover (het was goed om het noorden van Syrië ‘schoon te maken’, zei hij donderdag, en de Koerden waren ook ‘ongelooflijk blij’ met deze ‘oplossing’). Vervolgens blufblunderde het Witte Huis, opzettelijk of niet, door eerst toe te geven dat Trump zijn Oekraïense collega wel degelijk onder druk had gezet om een onderzoek naar zijn Democratische tegenstanders te beginnen (‘Get over it’, zei stafchef Mick Mulvaney tegen de critici) en dat een paar uur later weer te ontkennen. En toen kwam het G7-besluit daar nog bovenop.

Schaamteloos te ver

Trump verdient al drie jaar geld door regeringsmedewerkers, ambtenaren en soldaten in zijn eigen landgoederen te huisvesten, maar om de G7 te organiseren op zijn eigen terrein vonden moraaldeskundigen toch weer een schaamteloos stapje verder gaan. ‘De meest openlijke corruptie tot nu toe’, zei Walter Shaub, het voormalige hoofd van het Amerikaanse Bureau voor Regeringsethiek. ‘Onacceptabel’, zei Richard Painter, het voormalige hoofd ethiek van president George W. Bush – en dat wil wat zeggen.

Sommige Republikeinen, vooral uit Florida, waren desalniettemin in staat om zich in nieuwe bochten te wringen om het besluit toe te juichen. ‘Er kan geen sprake zijn van belangenverstrengeling als er iets wordt georganiseerd in de geweldige staat Florida’, zei senator Rick Scott. Zijn collega Marco Rubio zei dat niet zeker was of Trump er geld aan ging verdienen, en dat andere bedrijven in de buurt er ook van zouden profiteren.

Maar veel anderen begonnen zich ongemakkelijk te voelen. ‘Ik weet niet of ik dit nog kan verdedigen’, zei volksvertegenwoordiger Mike Simpson (Idaho) tegen The Washington Post. ‘Het is politiek ongevoelig. Ze hadden moeten weten dat hij dit voor zijn eigen voordeel doet.’

Steun voor impeachment

De steun voor impeachment is zelfs onder Republikeinen aan het groeien. Kabinetsleden werken tegen de zin in van Trump mee met het onderzoek. Senaatsleider Mitch McConnell schreef een kritisch stuk over Trumps knieval voor de Turkse president Recip Erdogan. Fox News, de regeringszender, laat kritische geluiden horen en intussen brengen rechters Trumps belastingaangiften steeds dichterbij. Trump, zelfverklaard stabiel genie, lijkt nog iets warriger dan anders: zondag noemde hij zijn minister van defensie Mark Esper, heel pacifistisch, Mark Esperanto.

Shaub zag het G7-besluit als een loyaliteitstest voor Republikeinse senatoren. ‘Als ze hem hiermee weg laten komen, dan weet Trump dat hij kan doen wat hij wil.’ Trump die wordt teruggefloten – voor de Koerden komt deze test net te laat.