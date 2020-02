‘Trump ziet Mitt Romney als verrader, dus die gaat het nog moeilijk krijgen’

Donald Trump tijdens zijn State of the Union. Beeld AFP

Haalt Trump opgelucht adem, nu het impeachmentproces voorbij is?

‘Het was vantevoren al zeker dat hij zou worden vrijgesproken, maar Trump zal het presenteren als een grote overwinning op zijn politieke tegenstanders. Als het proces iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat hij de onvoorwaardelijke steun van zijn partij geniet. En dat als Trump de volgende verkiezingen wint, hij alleen nog verantwoording af hoeft te leggen aan zichzelf.’

Het was niet zijn enige overwinning deze week.

‘De week begon voor hem inderdaad al goed. Zowel de Democraten als de Republikeinen hielden maandag voorverkiezingen in Iowa, en Trump heeft daar met 97 procent van de stemmen gewonnen. Wat voor hem bijna nog mooier was: de Democraten maakten er op hun beurt een zooitje van. Zij gebruikten een nieuwe app om de stemmen te tellen, maar die werkte niet goed, en we weten nog steeds niet wat de uitslag is. Gniffelend verkondigde Trump dat de Democraten echt helemaal niks kunnen organiseren, en dus zeker geen land zouden kunnen leiden.

Oppositieleider Nancy Pelosi verscheurt de toespraak van Trump. Beeld AFP

‘Een dag later volgde de State of the Union – ook een mooi moment voor hem. Hij heeft zijn prestaties, hier en daar flink aangedikt, uitgebreid uiteengezet. Dat oppositieleider Nancy Pelosi na afloop zijn toespraak verscheurde, wordt ook weer in zijn voordeel gespind: daarmee had ze ook alle Amerikaanse helden verscheurd die Trump in zijn toespraak had genoemd.’

Groeit zijn steun onder kiezers ook door dit soort overwinningen?

‘Zeker, je ziet dat Trump de laatste weken een stijgend lijntje te pakken heeft. Maar dat is heel beperkt: de meeste mensen zitten al verdeeld over de twee blokken en zullen niet van mening veranderen. Het is opmerkelijk: Trump vertoont gedrag dat nog nooit eerder is gezien bij een Amerikaanse presidenten. De leugens, het gebrek aan decorum, de manier waarop hij mensen onder druk zet, de aantoonbare corruptie. Maar het schrikt niemand af. De kiezers niet, die het wel waarderen dat hij zo politiek incorrect is en zien dat hij zijn verkiezingsbeloftes nakomt. Maar ook de mensen binnen zijn eigen partij die vier jaar geleden nog niets van hem moesten hebben, staan nu vierkant achter hem.’

Hoe verklaar je dat?

‘Hij is toch de man die een aantal zaken die erg belangrijk voor hen zijn, voor elkaar heeft gekregen. Daarbij zijn ze bang hun eigen machtspositie te verliezen. Maar hoe oude waarden als eer en respect, die binnen de Republikeinse Partij hoog in het vaandel stonden, in zo’n relatief korte tijd opzij zijn geschoven, is echt ongelofelijk om te zien.’

Op één na: Mitt Romney heeft woensdag als enige Republikein voor het afzetten van Trump gestemd.

‘Dat is wel een smet ja. Trump wilde het impeachmentproces afschilderen als volkomen waanzinnige partijpolitiek van de Democraten, maar doordat één Republikein nu zegt dat de aanklagers gelijk hadden, is dat argument weggevallen. Bovendien hecht Trump enorm aan loyaliteit, en dit zal hij zien als verraad. Romney gaat het de komende tijd zwaar krijgen.’