Trump zette Pence onder druk om met opzet iets onwettigs te doen

Een afbeelding van vicepresident Mike Pence op de avond van 6 januari wordt getoond tijdens de hoorzitting over het Capitoolbestorming. Beeld AFP

Wie was tijdens deze derde hoorzitting de hoofdrolspeler?

De hoorzitting van donderdag ging vooral over vicepresident Mike Pence, en de druk die oud-president Donald Trump op hem uitoefende om de verkiezingsuitslag te veranderen. Pence was op 6 januari 2021 in het Capitool aanwezig om de winst van Joe Biden te bekrachtigen. Trump beweerde dat hijzelf de winnaar was en wilde dat Pence de bekrachtiging zou tegenhouden, al kon hij dat als vice-president helemaal niet.

‘President Trump kreeg herhaaldelijk te horen dat Mike Pence niet de constitutionele autoriteit en juridische autoriteit had om te doen wat president Trump van hem eiste’, zei Liz Cheney vicevoorzitter van de commissie donderdag. Greg Jacob, de voormalige advocaat van Pence, legde uit dat ‘geen enkele vicepresident in 230 jaar geschiedenis ooit beweerde zulk gezag te hebben’.

Ook Michael Luttig, een gepensioneerde rechter, werd donderdag verhoord. Als Pence naar Trumps verzoek zou hebben geluisterd, zei hij, dan zou hij het land in ‘een constitutionele crisis’ hebben gestort.

Welke nieuwe feiten kwamen er aan bod?

De commissie wilde donderdag aantonen dat er een relatie bestaat tussen de druk die Trump uitoefende op Pence en het geweld tijdens de Capitoolbestorming. Op 6 januari verzamelden de aanhangers van Trump zich buiten het Capitool en scandeerden dat ze vicepresident Mike Pence wilden ophangen. ‘Zijn verdiende loon’, zou Trump hierop hebben gereageerd.

De relschoppers die dag zeiden zelf dat ze naar een oproep van Trump hadden geluisterd en boos waren op Pence, die de uitslag volgens hen had kunnen voorkomen. Trump zei in een tweet dat Pence ‘niet de moed heeft om te doen wat moest gebeuren’.

Een andere naam die veelvuldig viel is John Eastman, voormalig advocaat van Trump. Eastman trad op als voornaamste pleitbezorger van de strategie om via Mike Pence de uitslag ongedaan te maken. Een andere advocaat van Trump, Eric Herschmann, zei Eastman te hebben gewaarschuwd dat deze strategie tot enorme rellen zou leiden. Volgens Herschmann was Eastman bereid geweld te accepteren. Geweld ter bescherming van de democratie zou er nu eenmaal bijhoren, zou zijn reactie zijn geweest.

Tegen het einde van de hoorzitting werd nog eens herhaald dat Trump heel goed wist dat hij de verkiezingen had verloren, maar de uitslag simpelweg niet wilde accepteren. Daarom deed hij er alles aan om te voorkomen dat Joe Biden tot winnaar zou worden uitgeroepen.

De hoorzittingen gaan door. Wat kunnen we verder nog verwachten?

In de komende drie hoorzitting zal de commissie een gedetailleerder beeld willen schetsen van de rol van Trumps Witte Huis in de Capitoolbestorming. Daar zal de druk aan bod komen die hij op politici in belangrijke staten legde om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken. De commissie liet weten Ginni Thomas, de echtgenote van opperrechter Clarence Thomas, te hebben uitgenodigd voor een gesprek. Ook zij zou betrokken zijn geweest bij de poging van Trump om de verkiezingsuitslag in zijn voordeel te buigen.