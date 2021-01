Trump zet verkiezingsfunctionaris Georgia onder druk in opgenomen gesprek

Donald Trump aan de telefoon. Hij zette een bestuurder onder druk: vind 11.780 stemmen. Beeld The White House

Een opname van het gesprek, dat ruim een uur duurde, is zondagavond op internet gezet door The Washington Post. Dat brengt Trump in een lastig parket: het is verboden om zich met de verkiezingsuitslag te bemoeien.

Direct na het uitlekken weerklonken dan ook oproepen voor een nieuwe impeachment van Trump – de constitutionele manier om een zittende president aan te klagen. Onder andere de progressieve Democraat Alexandria Ocasio-Cortez pleitte voor het starten van een snelle procedure, met de opname als bewijs.

Wow. WaPo just released a recording showing President Trump attempting to blackmail Georgia's Secretary of State to overturn the election.



Heilig geloof in overwinning

‘De mensen in Georgia zijn boos, de mensen in het land zijn boos, er is niets mis mee als je zegt dat je [de uitslag] opnieuw berekend hebt’, zegt Trump in het gesprek tegen Raffensperger, een Republikein die eerder heeft gezegd dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen en dat de uitslag definitief is.

Trump blijkt in het hele gesprek heilig te geloven dat hij Georgia gewonnen heeft. ‘Het is onmogelijk dat ik Georgia heb verloren’, zegt hij. Daarbij wijst hij onder meer op de bezoekersaantallen bij zijn rally’s, die hij vergelijkt met die van Biden.

Ook wijst hij op het feit dat Republikeinen die verkiesbaar waren voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden wél hun zetels in het Congres behouden (of zelfs veroverd) hebben – het wil het er bij hem niet in dat hij kiezers heeft weggejaagd die wel op ‘gewone’ Republikeinen hebben gestemd.

Raffensperger dient hem, nadat Trump een monoloog heeft gehouden van tien minuten, duidelijk van repliek. ‘Wij zijn het er niet mee eens dat u gewonnen heeft.’

Verkiezingsillusie

Trump blijkt tot in detail op de hoogte van alle samenzweringstheorieën die de ronde doen over verkiezingsfraude – theorieën waarvoor geen bewijs bestaat, en die in rechtszaken naar de prullenmand zijn verwezen. Als Raffensperger hem erop wijst dat ‘ze van alles kunnen zeggen’ op sociale media, zegt Trump dat het ‘Trumps media’ zijn waar hij zijn informatie vandaan heeft: wellicht een verwijzing naar zenders als Newsmax, OAN en talkshows van Fox News, die nog steeds meegaan in de verkiezingsillusie van Trumps juristen.

De president beschuldigt Raffensperger van een ‘crimineel vergrijp’ als hij niets doet, maar Raffensperger geeft geen krimp. Trump gaat dan in de bedelmodus. ‘Dus wat gaan we doen, mensen? Ik heb maar elfduizend stemmen nodig. Vrienden, ik heb elfduizend stemmen nodig. Help me nou.’

De uitslagen in alle staten zijn in december al gecertificeerd en officieel vertaald in kiesmannen: de uitslag is 306-232 voor Biden. Zelfs als Georgia alsnog naar Trump zou gaan, dan zou hij nog twee staten nodig hebben om op voorsprong te komen in het Electoral College.

Formele bekrachtiging

Woensdag moeten de kiesmannen formeel worden bekrachtigd door het Amerikaanse Congres. Ruim honderd Republikeinse afgevaardigden en zeker twaalf senatoren hebben aangekondigd de uitslag in een aantal sleutelstaten ter discussie te stellen.

Dat houdt in dat er dan over moet worden gedebatteerd, waarna de twee kamers van het Congres erover stemmen. Gezien de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zal aan het einde van het liedje Biden gewoon als president worden gekozen.

Het opgenomen telefoongesprek vormt een verre echo van de opnames van Richard Nixon in het Watergate-schandaal. De meeste Republikeinen weken zondag echter niet van Trumps zijde. Sommigen, zoals de felle partijvoorzitter in Arizona, Kelli Ward, vestigden de aandacht juist op het ‘verraad’ van Raffensperger, omdat hij het gesprek zou hebben gelekt.

Raffensperger zei dat hij het gesprek voor de zekerheid had laten opnemen, maar alleen naar buiten wilde brengen als Trump het verkeerd zou samenvatten. Dat deed Trump zondagochtend. Hij schreef in een tweet dat hij Raffensperger had gebeld, maar dat die ‘geen zin had of niet in staat was om vragen te beantwoorden over stembiljetten onder de tafel, stembiljetvernietiging, kiezers van buiten de staat, dode kiezers en meer’. Trump besloot met: ‘Hij heeft geen enkel idee!’

Daarop twitterde Raffensperger: ‘De waarheid zal naar buiten komen.’ Een paar uur later kwam The Washington Post met de opnamen.

