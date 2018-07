Trump zet bijl aan wortel Navo: ‘Montenegro is een klein landje met agressieve mensen’

Kleine Navo-landjes hoeven als het erop aankomt niet op de steun van de Verenigde Staten te rekenen. Dat was de boodschap die viel af te leiden uit een vraaggesprek dat president Trump had met een van zijn favoriete televisiepresentatoren, Tucker Carlson van Fox News.

Toen ze het over de Navo hadden, vroeg Carlson zich af waarom zijn zoon naar Montenegro, sinds vorig jaar ook lid van het bondgenootschap, zou moeten gaan om het te verdedigen als het land wordt aangevallen. ‘Die vraag heb ik me ook gesteld’, antwoordde Trump. ‘Montenegro is een klein landje met heel sterke mensen. Het zijn heel agressieve mensen en als ze agressief worden, zit je zo in een Derde Wereldoorlog. Maar ja, zo is (de Navo) opgezet. Je moet niet vergeten dat ik hier nog maar net anderhalf jaar zit.’

De essentie van de Navo

Trumps opmerking lokte meteen woedende reacties uit. De Republikeinse senator John McCain beschuldigde Trump ervan dat hij de Russische president Poetin in de kaart speelt door de onderlinge veiligheidsgarantie, die de essentie van het bondgenootschap vormt, in twijfel te trekken.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken haastte zich meteen om duidelijk te maken dat de Verenigde Staten zich nog steeds houden aan het grondbeginsel van de Navo dat een aanval op één van de leden zal worden beschouwd als een aanval op alle leden.

De relaties tussen het kleine Balkanland en Rusland zijn verzuurd sinds Montenegro bij de Navo aanklopte met het verzoek te worden toegelaten. Rusland wordt ervan verdacht dat het achter de mislukte staatsgreep van 2016 tegen de Montenegrijnse regering zat. De samenzweerders, onder wie twee Russen, zouden van plan zijn geweest het parlement te bezetten, de toenmalige president Milo Djukanovic te vermoorden en een pro-Russische regering aan de macht te brengen.