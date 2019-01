Trump zet belofte kracht bij met Game of Thrones-citaat: ‘The wall is coming’

Het is niet de eerste keer dat Trump naar de serie verwijst. Op 2 november zette hij zijn verbale oorlog met Iran kracht bij door op Instagram zijn portret te combineren met de slogan Sanctions are coming; met daaronder de datum 5 november. HBO, producent van de serie, liet in een officiële verklaring weten dat het bedrijf liever niet heeft dat de serie wordt misbruikt voor politieke doeleinden. En via Twitter verspreidde HBO het bericht: How do you say trademark misuse in Dothraki, verwijzend naar een van de talen die in het fictieve koninkrijk Westeros wordt gesproken.

George R.R.Martin, schrijver van de romancyclus waarop de serie is gebaseerd, heeft ook weinig op met de presidentiële verwijzing. Hij vergeleek de president eerder met Joffrey Baratheon, de wrede kind-koning, die in de serie dramatisch aan zijn einde komt.

President Donald Trump met zijn Sanctions are coming-poster. Beeld REUTERS

Tot verbazing van de Witte Huis-pers dook de Sanctions are coming-post deze week in gedrukte vorm op tijdens de eerste vergadering van Trumps kabinet in het nieuwe jaar. Terwijl de veiligheid aan de grens en de sluiting van de federale overheid op de agenda stond, lag de poster goed zichtbaar op tafel. Gevraagd naar Iran meldde Trump dat de sancties tegen Iran hadden gewerkt en dat Iran ‘in de problemen’ zit.

Na zijn wall-post wezen Amerikaanse critici er deze week op dat ‘de muur’ weliswaar een centraal gegeven is in de serie, maar dat Trump kennelijk de mythologie van het koninkrijk Westeros niet helemaal op een rijtje had.

In Game of Thrones vormt de muur een ruim 200 meter hoge afscheiding tussen het ijzige noorden en Westeros, bedoeld om een zombieleger buiten te houden. Maar, zoals volgers van de serie weten, in het zevende seizoen breken de hordes uit het noorden door deze muur heen, waarna in het slotseizoen (april 2019) de langverwachte eindstrijd losbarst.