Trump zegt ontmoeting met Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un af om 'vijandige houding'

De Amerikaanse president Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un vandaag per brief laten weten dat de top tussen de twee niet doorgaat. Trump en Kim zouden elkaar op 12 juni ontmoeten in Singapore. Als argument voor het schrappen van de top noemt Trump de 'vijandige houding' die Noord-Korea volgens hem de laatste dagen tentoonspreidde.

De brief van Trump kwam donderdag nadat Noord-Korea opnieuw had gedreigd zich terug te trekken uit de top. Een hoge Noord-Koreaanse functionaris noemde donderdag recente kritiek van de Amerikaanse vicepresident Pence op Pyongyang ‘stompzinnig’. Ook dreigde deze functonaris met een ‘nucleaire confrontatie’ tussen beide landen als diplomatie niets zou uithalen.

Een Noord-Koreaanse langeafstandsraket die mogelijk kan worden bewapend met een kernwapen Foto REUTERS

‘Wij zullen de VS niet smeken om een dialoog met ons aan te gaan’, voegde onderminister van Buitenlandse Zaken Choe Son Hui daaraan toe. ‘Noch zullen wij de moeite nemen om ze alsnog over te halen als zij niet met ons om de tafel willen zitten. Het hangt helemaal van het gedrag van de VS af of ze ons zullen ontmoeten aan de onderhandelingstafel of ons zullen tegenkomen in een nucleaire confrontatie.’

“Sadly, based on the tremendous anger and open hostility displayed in your most recent statement, I feel it is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting,” President Trump wrote to North Korean leader Kim Jong Un. https://t.co/Sm8JnkB32d pic.twitter.com/ysWYNfqKtM POLITICO

Noord-Korea maakte zich ook al kwaad over hoge Amerikaanse functionarissen die eerder dreigden dat Noord-Korea hetzelfde pad zou opgaan als het Kadhafi-regime, als het vast zou houden aan kernwapens. Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton is voorstander van dit ‘Libië-model’ om ervoor te zorgen dat Pyongyang echt afstand doet van zijn massavernietigingswapens.

De Libische leider Kadhafi beëindigde in 2003 onder andere zijn nucleaire wapenprogramma na internationale onderhandelingen. Hij werd echter acht jaar later afgezet en gedood na een Westerse militaire interventie.

Noord-Korea denkt dat het land hetzelfde lot zal ondergaan als het in juni snel instemt met nucleaire ontwapening. Trump ontkende echter vorige week dat het Libië-model de basis vormt van zijn Noord-Korea-beleid. Hij zei dat de VS bereid zijn om Kim garanties te geven over het voortbestaan van zijn regime. Maar Pence dreigde dinsdag dat Washington toch het Libië-model zal kiezen als Noord-Korea niet instemt met hoog overleg om afstand te doen van het kernwapenarsenaal.

Het Noord-Koreaanse nucleaire testcentrum Punggye-ri. Pyongyang heeft beloofd, als blijk van goede wil, om het te vernietigen. Dit moet in de komende dagen gebeuren. Noord-Korea heeft woensdag buitenlandse journalisten naar het gebied overgebracht om getuige te zijn van de vernietiging. Foto AP

Concessies

‘Wij hebben het Noord-Koreaanse regime concessies aangeboden in ruil voor hun belofte om een einde te maken aan hun atoomprogramma’, aldus de vicepresident tegen Fox News over eerdere onderhandelingen met Pyongyang. ‘Maar we zagen dat ze afstand namen van wat ze beloofden.’

Trump zei dinsdag, tijdens een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, dat hij er ook rekening mee houdt dat de top inderdaad zal worden afgeblazen vanwege de aanhoudende Noord-Koreaanse kritiek. Volgens de president is er een ‘gerede kans’ dat de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet doorgaat. ‘Wij zullen zien’, aldus Trump. Ook hield hij de mogelijkheid open dat de top later in de zomer wordt gehouden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo overlegde woensdag in Washington met zijn Chinese collega over de top. China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea. Pompeo bezocht de afgelopen maanden twee keer Noord-Korea om de top voor te bereiden. Minister Zaken Wang Yi zei dat als Trump echt vrede wil met Noord-Korea, nu de tijd rijp is voor het topoverleg.

‘Ik heb tegen onze Amerikaanse collega's gezegd dat als ze het probleem willen oplossen, het daar nu de tijd voor is’, aldus de bewindsman. ‘Als jullie vrede willen, als jullie geschiedenis willen schrijven, dan is daarvoor nu de gelegenheid.’ Pompeo dreigde dat de VS zullen weglopen als Kim niet toezegt dat hij zijn kernwapenarsenaal zal laten vernietigen. ‘Een slechte deal is geen optie’, aldus Pompeo. ‘Het Amerikaanse volk rekent erop dat we dit goed regelen. Als de juiste overeenkomst niet op tafel komt, dan wandelen we met alle eerbied de deur uit.’

