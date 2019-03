Trump zegt India en Turkije de wacht aan: handelsvoordelen geschrapt

President Trump met de Indiase premier Modi. Beeld REUTERS

Trump heeft besloten dat India en Turkije het recht verliezen om zonder heffingen voor miljarden dollars aan goederen naar de VS te exporteren. Volgens de president wordt India gestraft omdat de economie onvoldoende wordt opengegooid voor Amerikaanse bedrijven. Turkije heeft de voordelen niet meer nodig, aldus Washington, omdat het inmiddels een goed ontwikkeld land is.

Trumps beslissing komt op een moment dat hij op een ander handelsfront (China) onderhandelt om een einde te maken aan ‘oneerlijke handelspraktijken’. Sinds hij president werd, probeert Trump Beijing te dwingen Amerikaanse ondernemingen meer toe te laten tot de Chinese markt. Hij wil zo het forse handelstekort met China terugdringen. Het conflict is inmiddels uitgelopen op een handelsoorlog, waarbij over en weer wordt teruggeslagen met heffingen op goederen.

India en Turkije maken al jaren gebruik van een regeling die uit de jaren zeventig stamt (het GPS-programma), destijds bedoeld om ontwikkelingslanden de kans te bieden om meer te exporteren naar de VS. Door op duizenden goederen geen heffingen toe te passen, bood Washington hen de kans om hun economie te laten groeien. Maar sinds Trump president is, stoort hij zich aan de hoge heffingen die India volgens hem toepast op Amerikaanse producten. Gesprekken hierover leverden volgens hem niets op.

Doorn in het oog

‘Ik neem deze stap omdat ik, na intensief overleg, tot de conclusie ben gekomen dat India de VS niet heeft gegarandeerd dat het een eerlijke en redelijke toegang zal bieden tot de Indiase markten’, aldus Trump in een brief aan het Congres. Van alle landen die gebruik maken van het GPS-programma profiteert India het meeste ervan.

Het land, dat nu behoort tot de snelst groeiende economieën, kon 3.700 goederen ter waarde van 4,9 miljard euro voordelig naar de VS exporteren. Het programma vormt echter steeds meer een doorn in het oog van Trump, die roept dat veel landen misbruik maken van de VS als het gaat om handel.

De Indiase regering zei dinsdag dat het niet zou terugslaan. ‘Gezien de hartelijke en sterke banden met de VS zien wij af van vergelding met hogere tarieven’, aldus minister van Handel Anup Wadhawan. Hij zei dat de voordelen van de voorkeursbehandeling die India kreeg, niet overdreven moeten worden.

India bezweert dat de maatregel van Trump de economie beperkte schade berokkent. Het besluit komt premier Modi echter slecht uit, zo vlak voor de parlementsverkiezingen.

Indiase strafmaatregelen

Volgens de bewindsman leverde het GPS-programma India jaarlijks slechts 167 miljoen euro op. New Delhi gebruikte het programma voor een kleine 1.800 producten. ‘De voordelen voor de industrie zijn klein’, aldus een Indiase regeringsfunctionaris. ‘De Amerikaanse heffingen zijn al zo laag.’

Ook op ander economisch terrein zijn beide landen met elkaar gebotst sinds Trump het Witte Huis betrok. India kondigde onlangs hogere heffingen aan op een deel van de import uit de VS. New Delhi wil namelijk dat het voor zijn export wordt uitgesloten van de hogere heffingen op staal en aluminium die de regering-Trump heeft ingevoerd voor sommige landen. Vorige week kondigde de Indiase regering echter aan dat de hogere Indiase heffingen op Amerikaanse importen worden uitgesteld tot 1 april.

Turkije, dat sinds 1975 gebruik maakt van de Amerikaanse handelsvoordelen, waarschuwde dat Trumps besluit vooral nadelig zal uitpakken voor kleine-en middelgrote Amerikaanse bedrijven die nu voordelig aan Turkse goederen kunnen komen. Minister van Handel Ruhsar Pekcan twitterde dat het ook niet strookt met het doel van beide landen om de onderlinge handel op te voeren tot jaarlijks 66 miljard euro. Zij zei dat Ankara alles zou doen om dat streefbedrag alsnog te halen.