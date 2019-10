Trump zegt dat mogelijke opvolger Al-Baghdadi is gedood door VS

De plek in Noord-Syrië waar de Amerikanen IS-woordvoerder Abu Hassan al-Muhajir wisten te doden. Beeld AFP

‘Net bevestigd gekregen dat de belangrijkste persoon die Abu Bakr al-Baghdadi zou vervangen, uitgeschakeld is door Amerikaanse troepen’, twitterde president Trump. ‘Hij zou hoogstwaarschijnlijk de leiderspositie hebben gekregen. Nu is ook hij dood.’

Het nieuws komt een dag nadat het Amerikaanse leger bevestigde dat Abu al-Hassan al-Muhajir was gedood door de VS. Al-Muhajir was woordvoerder van IS en een vooraanstaande figuur in het jihadistische terreurnetwerk. Of Trump op hem doelde, is nog onduidelijk. Al-Muhajir werd door sommigen beschouwd als de rechterhand van Al-Baghdadi, die in het weekeinde werd gedood in het noorden van Syrië bij een Amerikaanse commando-operatie.

Volgens het SDF, de Syrishe strijdgroep die gedomineerd wordt door de Koerdische YPG-militie, werd de IS-woordvoerder zondag al uitgeschakeld in het Noord-Syrische dorpje Ayn al-Bayda vlakbij de Turkse grens. Op beelden van de plek waren dinsdag zwartgeblakerde voertuigen te zien. Volgens SDF-commandant Mazloum Abdi was de succesvolle aanval een gezamenlijke operatie met de VS.

Het SDF zou onder andere belangrijke inlichtingen aan de Amerikanen hebben doorgespeeld over de verblijfplaats en verplaatsing van Al-Muhajir in deze streek in de provincie Aleppo waar hij zich schuil hield. Mazloum, de hoogste militaire leider van het SDF, noemde de aanval op Al-Muhajir een ‘continuering’ van de operatie tegen Al-Baghdadi.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! Donald J. Trump