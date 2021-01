Trump wordt een paria in de zakenwereld: het ene na het andere bedrijf verbreekt de banden met de scheidende president

Witte Huis-adviseur Peter Navarro verlaat het Witte Huis met een foto van Donald Trump aan een diner met de Chinese president Xi Jinping. Beeld Reuters

Een van de banken waarmee de familie Trump al lang zaken deed, de New Yorkse Signature Bank, besloot de banden met Trumps bedrijf te verbreken na de poging van aanhangers van de president om de verkiezing van Joe Biden te saboteren. In totaal gaat het om een bescheiden bedrag – minder dan vijf miljoen euro – maar toch is het een pijnlijk gebaar: tot voor kort zat Trumps dochter Ivanka bij Signature in de raad van bestuur.

Trumps webwinkel

Ook Shopify deed Trump in de ban. Het e-commerce-platform heeft de deur dichtgedaan voor de webwinkel van de Trumps. Het stadsbestuur van New York zegde de vergunningen op voor de exploitatie van een draaimolen in Central Park, een mini-golfbaan en een aantal ijsbanen in de stad; vergunningen die overigens binnenkort toch al afliepen. Serieuzer is dat de makelaarsfirma Cushman & Wakefield, die al jaren de verhuur van kantoren en winkels in Trump Tower en andere gebouwen van de president regelt, een punt achter de relatie heeft gezet.

De zwaarste tegenslag voor Trump is dat zijn grootste geldschieter, Deutsche Bank, volgens The New York Times heeft besloten de geldkraan dicht te draaien. Trump staat bij de bank voor ruim 300 miljoen euro in het krijt, onder meer voor het opknappen van het Old Post Office in Washington, dat Trump tot een luxe hotel heeft laten verbouwen.

Die lening komt over vier jaar te vervallen, maar over drie jaar moet Trump al een schuld van ongeveer 150 miljoen euro aan de bank aflossen voor zijn golfresort Trump National Doral Miami in Florida, tenzij hij die schuld kan herfinancieren. Maar dat laatste is lastiger geworden nu hij een paria lijkt te zijn geworden in de zakenwereld.

Tot woede van Trump heeft zelfs de professionele golfersbond PGA zijn golfbaan in Bedminster laten vallen als locatie voor het kampioenschap in 2022.

‘Cancelcultuur’

Trumps zoon Eric, die samen met zijn broer Donald jr. de dagelijkse leiding over de Trump Organization heeft, klaagde dat het bedrijf het slachtoffer is geworden van de linkse ‘cancelcultuur’, die afrekent met alles wat niet politiek correct is. Hij voorspelde echter dat het merk Trump recht overeind zal blijven. ‘Dit is een man die honderd miljoen Amerikanen tot aan het einde van de wereld zullen blijven volgen’, zei hij over zijn vader. ‘Hij heeft de grootste politieke beweging uit de Amerikaanse geschiedenis gecreëerd en zijn mogelijkheden zijn onbegrensd.’

Maar Trump had al eerder een slechte naam bij de bankensector. Verscheidene geldschieters hadden al kennis gemaakt met het ‘Donald-Risico’, waaronder Deutsche Bank. Toen die bank in 2008 tientallen miljoenen aan achterstallige schuld opeiste, sloeg Trump terug met een miljardenclaim tegen Deutsche Bank omdat de bank volgens hem medeverantwoordelijk zou zijn voor de bankencrisis. Het draaide erop uit dat de bank alsnog de geldkraan voor Trump openzette.

Coronaverliezen

Ditmaal staat Trump er slechter voor. Zijn bedrijf heeft als gevolg van de coronapandemie forse verliezen geleden op zijn hotels, waaronder het Trump Hotel in Washington. Het bedrijf wilde het hotel vorig jaar van de hand doen, maar moest de verkoopplannen afblazen vanwege de ongunstige markt. Het is nog de vraag of het hotel veel beter zal gaan draaien als Trump het Witte Huis heeft verlaten. Buitenlandse delegaties kozen vaak voor het hotel in de hoop dat ze zo in een goed blaadje zouden komen te staan bij de president.