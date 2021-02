Trump woedend over zwakke optreden van zijn advocaten in impeachmentproces

De advocaten van Donald Trump. Bruce Castor (links) kon, volgens bronnen rondom Trump, rekenen op veel kritiek van de voormalig president. Beeld Getty Images

De oud-president was zelfs zo boos, aldus bronnen rond Trump tegen CNN, dat hij ‘schreeuwend’ keek naar het betoog van een van zijn advocaten, Bruce Castor. De kritiek waarmee Castor en zijn collega David Schoen werden overladen, ook in de media, voorspelt weinig goeds voor Trumps verdediging in de komende dagen. Het tweetal komt dan urenlang aan het woord.

‘Warrig, rammelend aan alle kanten en inhoudsloos’, zo omschrijven advocaten, senatoren en de media vooral het optreden van Castor, een voormalige openbare aanklager die net als Schoen pas sinds een week deel uitmaakt van Trumps verdedigingsteam. Het eerste team stapte op na een conflict met de oud-president over de te volgen strategie, maar ook over hoe kostbaar hun medewerking zou worden.

Castor dwaalde in de Senaat in amper een uur zo vaak af, dat kijkers geen touw konden vastknopen aan wat hij wilde zeggen. In plaats van dat hij met een doorwrocht juridisch verhaal kwam waarom het ongrondwettelijk was om een oud-president af te zetten - de belangrijkste vraag van de dag - hield Castor een betoog dat bijzonder licht van inhoud was. ‘Ik denk niet dat deze zaak zo bijster ingewikkeld is', had hij een dag voor het proces nog zelfverzekerd gezegd.

GOP Sen. Bill Cassidy said former President Trump's legal team did a "terrible job" on the first day of the impeachment trial, saying "they did everything they could but to talk about the question at hand." https://t.co/SKshKvxGC0 — NPR Politics (@nprpolitics) 10 februari 2021

Tenenkrommend

Ook liet de oud-aanklager menig kijker de wenkbrauwen fronsen met opmerkingen als ‘Amerikaanse senatoren zijn geen gewone mensen’ en andere uitlatingen die helemaal niets met het proces te maken hadden. Zo verspilde Castor zijn kostbare tijd aan een verwijzing dat hij ooit werkte in het Congres en er altijd verdwaald raakte. ‘Ik verdwaal er nog steeds.’

Tot overmaat van ramp vroeg hij de senatoren ook of ze nog wisten wat een langspeelplaat was. ‘We weten toch nog wat een LP is?’, hoorden de honderd leden van de Senaat hem tenenkrommend vragen tijdens de historische, tweede impeachment van Amerika’s 45ste president. Castor: ‘Je weet wel, zo’n ding waarop je een naald zet en het afspeelt.’

Sommige leden van het verdedigingsteam van Trump, die vanuit zijn Florida-resort Mar-a-Lago naar het proces keek, zetten uit frustratie de tv uit. ‘Trump was niet gelukkig met het optreden van zijn advocaten’, aldus een bron rond de oud-president tegen Politico. Trump moest ook aanzien hoe Newsmax, de omroep die hij keek, tijdens het betoog van Castor overschakelde naar een reactie van raadsman Alan Dershowitz.

The strangest lines from Bruce Castor’s 48-minute openhttps://t.co/IiRUNOwdnX pic.twitter.com/kAwJBgCP07 — The Fix (@thefix) 9 februari 2021

Verbijsterd

Dershowitz, een voormalig hoogleraar aan Harvard, stond Trump bij in zijn eerste impeachment. Hij is, in tegenstelling tot Castor, een grondwetsdeskundige. ‘Ik heb geen idee wat hij aan het doen is’, aldus een verbijsterde Dershowitz over Castors optreden. De oud-hoogleraar zei vorige maand dat hij het een ‘eer’ zou vinden om Trump te verdedigen maar tot een samenwerking kwam het niet.

Trump had gedacht dat zijn advocaten agressief en deskundig zouden uithalen, nadat de Democratische aanklagers veel indruk hadden gemaakt met hun betoog en presentatie. Ze lieten onder andere een video van zo’n dertien minuten zien hoe gewelddadig de Trump-aanhangers tekeergingen bij het Capitool, inhakten op agenten en jacht maakten op beveiligers.

Maar Castor kwam timide en joviaal over. Tot woede van Trump gaf hij ook toe dat de uiteenzetting van de aanklagers uit het Huis van Afgevaardigden ‘heel goed was gedaan’. Sterker nog, Castor bekende dat hij zo onder de indruk was, dat hij samen met Schoen besloot hun volgorde om te gooien en als eerste het woord te voeren. Zo kon hij ingaan op wat de aanklagers hadden gezegd. Het mislukte jammerlijk.

"Trump Impeachment Is Unconstitutional and Reeks of Political Revenge" - from @congbillposey https://t.co/Va9Ok2GSgC — Trump War Room (@TrumpWarRoom) 9 februari 2021

‘Verschrikkelijk slecht’

‘Iedereen die luisterde naar het juridische team van Trump, kon zien dat ze niet gefocust waren en spraken over alles behalve het probleem dat aan de orde was’, aldus de Republikeinse senator Bill Cassidy. ‘Ze hebben hun werk verschrikkelijk slecht gedaan.’ Cassidy verraste zijn Republikeinse collega's en Trump later door met de Democraten mee te stemmen dat het proces niet in strijd is met de Grondwet.

‘Hij ratelde maar door en hij ging niet in op de constitutionele vraag’, betoogde John Conryn, een Republikeinse senator die Trump steunt. Ook zijn partijgenoot Ted Cruz, die vindt dat het proces wél in strijd is met de Grondwet, was ongelukkig. Cruz: ‘Ik denk niet dat de advocaten effectief te werk zijn gegaan.’

Omdat Trump verbannen is van Twitter, kan hij zijn advocaten nu niet openlijk terechtwijzen in een venijnige tweet. Had hij zijn Twitter-account nog wel, dan zou hij Castor op zeker één punt direct hebben gecorrigeerd: de verkiezingsuitslag. Castor erkende in zijn betoog, tot onvrede van de oud-president, dat Biden de verkiezingen had gewonnen. ‘Het Amerikaanse volk heeft onlangs gesproken, ze veranderden van regering’, aldus Castor. ‘President Trump is niet meer in functie. Hij werd verwijderd uit zijn functie door de kiezers.’