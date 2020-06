Trump woedend over plan om in koeienletters ‘Black Lives Matter’ voor Trump Tower te schilderen

De Trump Tower in Manhattan. De burgemeester van New York heeft plannen om voor het gebouw in grote letters ‘Black Lives Matter’ te laten zetten. Tot grote woede van president Trump. Beeld Getty Images

De New York Post meldde eerder deze week dat De Blasio zijn fiat had gegeven aan het plan om de slogan in reusachtige gele letters aan te brengen op Fifth Avenue, tussen de 56th en 57th Street. Dat is pal voor de stoep van Trumps torenflat middenin Manhattan.

‘Hoorde dat burgemeester Bill de Blasio de befaamde en prachtige Fifth Avenue, precies voor Trump Tower en Tiffany wil beschilderen met een groot geel Black Lives Matter teken. ‘Pigs in a Blanket (Worstebroodjes), bak ze als spek!’, oftewel dood de politie, is de leus die zij roepen. De New Yorkse politie is woest!’, reageerde Trump op Twitter.

Volgens aanhangers van de zwarte-burgerrechtengroep is dat allang geen leuze meer van Black Lives Matter.

Washington

Ook in Washington moet Trump al aankijken tegen zo’n enorme gele Black Lives Matter-leuze, op een van de straten vlakbij het Witte Huis. Daarvoor had de Democratische burgemeester van de stad, Muriel Bowser, toestemming voor gegeven. Maar dat de Democraten nu ook de stoep van zijn bekendste gebouw in New York willen bekladden, maakt Trump helemaal woest.

Hoewel hij officieel is verhuisd naar zijn vakantieoord Mar-a-Lago in Florida, heeft Trump nog steeds een enorm appartement bovenin Trump Tower in Manhattan.

De woordvoerder van burgemeester De Blasio noemde Trump een ‘schande voor de waarden die wij hier in New York koesteren’. ‘Iedere keer als hij voet wil zetten in de plaats die hij zijn thuis noemt, moet hij eraan worden herinnerd dat zwarte levens ertoe doen’, zei ze.

Trump haalde ook uit naar de leider van Black Lives Matter in New York, die gezegd had dat de beweging ‘het systeem zal platbranden’, als de golf van protesten na de dood van George Floyd tegen racisme en het politiegeweld niets oplevert. ‘Dat is Verraad, Opruiing, Opstand’, schreef Trump op Twitter.