Trump woedend over bijeen roepen jury in financieel onderzoek New York

Volgens Trump heeft ‘geen enkele andere president ooit moeten verdragen wat ik heb moeten doen’. Beeld AP

Het besluit van openbaar aanklager Cy Vance is een nieuwe, vergaande stap in het al twee jaar durende onderzoek. Het kan erop duiden dat justitie in Manhattan genoeg bewijs heeft gevonden over strafbare feiten gepleegd door Trump of bestuurders van zijn Trump Organization en de miljardenonderneming zelf.

Het OM onderzoekt onder andere of Trumps bedrijf wel genoeg belastingen heeft betaald. Ook wordt bekeken of banken en verzekeringsmaatschappijen zijn misleid over de waarde van onroerend goed en andere bezittingen, om zo gunstige leningen los te krijgen. Vance beschikt sinds februari over de belastingaangiftes van Trump, die hij jarenlang weigerde openbaar te maken. De oud-president bestrijdt al jaren dat er iets mis is met zijn aangiftes en belastingafdrachten.

Kort nadat de Washington Post als eerste meldde dat de jury onlangs bijeen was geroepen om zich in de komende maanden over het bewijs te buigen, liet de oud-president van zich horen. ‘Geen enkele andere president heeft ooit moeten verdragen wat ik heb moeten doen’, aldus Trump. Hij bekritiseerde Vance, een Democraat en de zoon van Cyrus Roberts Vance die onder Jimmy Carter minister van Buitenlandse Zaken was. ‘Dit is puur politiek en een belediging voor de bijna 75 miljoen kiezers die me steunden bij de presidentsverkiezingen, en het wordt aangestuurd door zeer partijdige Democratische aanklagers.’

NEW: Manhattan prosecutor convenes grand jury in Trump investigation. https://t.co/pJWkhQyTqF — Washington Examiner (@dcexaminer) 26 mei 2021

Stormy Daniels

De Manhattan-zaak wordt gezien als het onderzoek dat Trump, die overweegt in 2024 opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap, het meeste in problemen kan brengen. Het bijeenroepen van de jury komt een week nadat de openbaar aanklager van de staat New York, Letitia James, de druk op Trump flink verhoogde.

James doet eveneens onderzoek naar de financiële handel en wandel van de Trump Organization. Zij maakte bekend dat haar onderzoek, dat tot op dat moment een civiele zaak was, nu ook een crimineel onderzoek was geworden. Vance en James coördineren beide zaken. Onderdeel van het onderzoek van Vance zijn ook de betalingen van Trump aan porno-actrice Stormy Daniels en andere vrouwen, bedoeld om te zwijgen over hun affaires.

Daniels kreeg in 2016, vlak voor de presidentsverkiezingen, 130 duizend dollar ‘zwijggeld’ via Trumps toenmalige advocaat Michael Cohen. Zij moest toen haar mond houden over een verhouding die ze in 2006 zou hebben gehad had met Trump. De betaling is mogelijk een overtreding van de strenge campagne wetgeving in de VS.

JUST IN: Former President Trump's long-serving chief financial officer Allen Weisselberg has been under criminal investigation by New York's Attorney General for several months, sources familiar with the matter told ABC News. https://t.co/0pgPRNpnnq — ABC News (@ABC) 20 mei 2021

Bewijs

Als Vance tot het oordeel is gekomen dat hij genoeg bewijs heeft om Trump of bestuurders van de Trump Organization aan te klagen, zal hij dat voorleggen aan de jury. Die moet dan beslissen of inderdaad tot vervolging moet worden overgegaan. ‘Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze Donald Trump gaan aanklagen’, waarschuwde oud-officier van Justitie Daniel Goldman tegen CNN over het bijeenroepen van de jury.

Goldman werkte tot 2017 bij het OM in Manhattan. Volgens Goldman zal het uiteindelijk moeilijk te bewijzen zijn dat Trump fraude of andere strafbare feiten heeft gepleegd. De oud-president kan zich onder andere erop beroepen dat adviseurs en advocaten de Trump Organization adviseerden zaken op een bepaalde manier aan te pakken.

Goldman: ‘Hij stuurt ook geen e-mails. Dus we weten dat er niet veel schriftelijk bewijs zal zijn dat aantoont dat Donald Trump wist van de misleiding van verzekeringsmaatschappijen, banken en de Belastingdienst.’

Trump zou wel in problemen kunnen komen als de financiële topman van Trump Organization, Allen Weisselberg, een boekje open doet over de jarenlange praktijken bij het vastgoedimperium. Weisselberg, al meer dan veertig jaar een vertrouweling van de Trump-familie, is nu zelf onderwerp geworden van een strafrechtelijk onderzoek.

Justitie in New York bekijkt of er iets mis is met zijn belastingzaken. Als hij wordt aangeklaagd kan dat hem in de verleiding brengen om een deal te sluiten met justitie. Weisselberg is een van de weinige personen, buiten Trump en zijn kinderen, die zoveel weet van de Trump Organization.