‘Trump wilde uit Republikeinse partij stappen (maar hoge advocatenkosten hielden hem tegen)’

Donald Trump: ‘Jonathan Karl is een derderangs verslaggever die voor ABC Niet-Nieuws werkt.’ Beeld REUTERS

‘Ik ben er helemaal klaar mee’, zou Trump volgens Karl tegen de voorzitter van de Republikeinse partij Ronna McDaniel hebben gezegd, toen hij voor de laatste keer aan boord van het presidentiële toestel was gestapt. ‘Ik ga mijn eigen partij oprichten.’

McDaniel belde Trump op om hem het beste te wensen, schrijft Karl in zijn boek Verraad. De slotakte van de Trump-show, maar het gesprek nam meteen een onaangename wending. Trump, die met stille trom uit het Witte Huis was vertrokken zodat hij de inauguratie van zijn rivaal Joe Biden niet hoefde mee te maken, had volgens Karl geen zin in plichtplegingen.

‘Hij kwam meteen ter zake en vertelde haar dat hij zou opstappen’. Toen McDaniels hem voorhield dat de Republikeinen dan ‘geen enkele verkiezing’ meer zouden winnen, reageerde Trump: ‘Precies. Jullie zullen voor altijd verliezen zonder mij. En dat kan me niets schelen!’.

Kritiek

Met zijn vertrek uit de Republikeinse partij wilde Trump wraak nemen voor de kritiek die hij zelfs vanuit zijn eigen partij kreeg na de bestorming van het Capitool op 6 januari. Sommige Republikeinse Congresleden stemden zelfs voor een afzettingsprocedure tegen hem, terwijl kopstukken als Mitch McConnell hem in het openbaar bekritiseerde wegens de chaotische taferelen in het Capitool.

Trump was ook kwaad dat zijn partijgenoten, inclusief vicepresident Mike Pence, geen poot hadden uitgestoken om de verkiezingszege van Biden terug te draaien.

Patriot Party

Al meteen na het vertrek van Trump uit het Witte Huis meldde de Wall Street Journal dat Trump plannen had om een nieuwe partij op te richten, de Patriot Party. Dat nieuws werd met gejuich ontvangen in kringen van radicale Trump-aanhangers. Zij vonden dat het tijd was de Republikeinse partij ‘te vernietigen’ en een partij te beginnen die helemaal in dienst zou staan van hun held.

Uiteindelijk zag Trump af van zijn plannen de Republikeinse partij de rug toe te keren. Volgens Karl schrok hij daarvoor terug, toen McDaniel hem duidelijk maakte dat de Republikeinse partij in dat geval niet meer zou meebetalen aan de advocatenkosten die hij had opgelopen met de processen om de verkiezingsuitslag ongeldig te laten verklaren.

Zij waarschuwde hem ook dat hij dan ook niet gebruik zou mogen maken van het bestand met de mailadressen van tientallen miljoenen aanhangers van de partij, een goudmijn voor iedereen die politieke ambities heeft in het conservatieve kamp. Volgens Karl zou dat adressenbestand zeker honderd miljoen dollar waard zijn.

Trump liet tegenover de site The Hill weten dat er niets waar is van Karls relaas. ‘Jonathan Karl is een derderangs verslaggever die voor ABC Niet-Nieuws werkt’, reageerde hij. Ook McDaniel sprak Karls weergave van de feiten tegen. ‘Ik heb president Trump nooit met iets bedreigd’, zei zij. ‘Hij en ik hebben een uitstekende relatie'.

Inmiddels heeft de voormalige president de partij weer stevig in zijn greep. McConnell en andere Republikeinse partij hebben hun kritiek grotendeels ingeslikt, terwijl Republikeinse Congresleden die vasthouden aan hun kritiek door de achterban van de partij worden afgestraft.