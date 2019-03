Trump wil volgend jaar meer geld uittrekken voor defensie en snijden in sociale voorzieningen

President Trump heeft voor komend jaar 664 miljard begroot voor defensie. Het defensiebudget gaat daarmee met liefst vijf procent omhoog, meer dan waar het Pentagon om had gevraagd. Beeld AFP

Trumps eis om miljarden voor de muur liep eind vorig jaar uit op een sluiting van de overheid die tot diep in januari duurde. De Democraten, die nu de controle hebben over het Huis van Afgevaardigden, hebben verzekerd dat zij ook dit keer niet zullen instemmen met de financieringsplannen voor de muur.

Om het Congres te omzeilen deed Trump een beroep op de noodtoestand om enkele miljarden uit de pot geld voor het Pentagon te kunnen overhevelen naar zijn project voor de muur. Maar het ziet ernaar uit dat de Senaat zich deze week tegen het uitroepen van de noodtoestand zal uitspreken. Eerder had ook het Huis van Afgevaardigden dat al gedaan. De tegenstanders hebben echter niet genoeg stemmen om een veto van president Trump terug te draaien.

Als het Witte Huis en de Democraten niet voor oktober een compromis bereiken over de muur, kan de overheid opnieuw op slot gaan doordat er geen geld meer is. Maar het gevecht om de muur is slechts een klein onderdeel van de veldslag die het begrotingsplan zal uitlokken. Nu de Democraten de lakens uitdelen in het Congres maakt Trumps begroting weinig kans.

Defensie

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, noemde het begrotingsvoorstel een ‘stomp in de maag’ van de middenklasse en een ‘cadeautje voor de allerrijkste’ Amerikanen. In totaal wil Trump het komend jaar 4.100 miljard euro uitgeven, een record voor de federale overheid. Daarvan gaat 664 miljard naar defensie. Het defensiebudget gaat met liefst vijf procent omhoog, meer dan waar het Pentagon om had gevraagd.

Tegelijkertijd wil Trump flink snoeien in de uitgaven voor Medicare, de zorgverzekering voor bejaarden, en Medicaid, een programma waarvan arme en gehandicapte Amerikanen afhankelijk zijn. Trump heeft steeds beloofd dat hij die populaire sociale voorzieningen ongemoeid zal laten, maar er werd al langer verwacht dat hij die belofte niet zou kunnen waarmaken na het enorme pakket aan belastingverlagingen (1.300 miljard euro) dat hij in zijn eerste jaar door het Congres joeg.

Die pakten vooral in het voordeel uit van de rijke Amerikanen en de grote bedrijven. De belastingverlaging droeg bij tot een snelle groei van de economie, maar dat effect begint nu af te vlakken. Volgens de Democraten moeten de zwakste Amerikanen nu de prijs betalen voor het overheidstekort dat door Trumps belastingverlaging is ontstaan.

Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, noemde het begrotingsvoorstel van Trump een ‘cadeautje voor de allerrijkste’ Amerikanen. Beeld AFP

Hoogste tekort ooit

Voor 2020 zou het tekort oplopen tot 975 miljard euro, het hoogste ooit. Om de uitgaven in de hand te houden wil Trump de komende tien jaar bijna 500 miljard bezuinigen op Medicare en ruim 1.200 miljard op Medicaid. Daarnaast wil Trump van de gelegenheid gebruik maken om het milieuagentschap EPA flink af te knijpen. Als Trump zijn zin krijgt moet EPA een derde van zijn budget inleveren. Het ministerie van Energie wacht ook een bloedbad: het budget voor het onderzoek naar duurzame energiebronnen en klimaatverandering gaat in Trumps plan met liefst 70 procent omlaag.

Het is onwaarschijnlijk dat Trumps plannen ongeschonden door het Congres komen, maar toch kan zijn voorstel Medicare en Medicaid aan te pakken hem nog parten gaan spelen bij de verkiezingen in 2020. In staten als Florida en Pennsylvania maken bejaarden een aanzienlijk deel van het electoraat uit. Dankzij die staten wist Trump in 2016 de presidentsverkiezingen te winnen, ook al haalde hij landelijk minder stemmen dan Hillary Clinton.