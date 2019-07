Trump wil viering Onafhankelijkheidsdag opsieren met tanks en Trump-rede

In ieder geval krijgt de viering van Onafhankelijkheidsdag, waarvoor ieder jaar honderdduizenden mensen naar de Mall in Washington komen, een gespierder karakter dan voorgaande edities. Op verzoek van Trump zal een demonstratieteam van de marine, de Blue Angels, een flyover uitvoeren. Mogelijk krijgt ook de Air Force One, het presidentiële vliegtuig, daarbij een rol.

Om het nog echter te maken wil Trump volgens The Washington Post de viering nog verder optuigen met Abrams tanks en Bradley gevechtsvoertuigen, ook al voelt het Pentagon daar maar weinig voor. Het stadsbestuur van Washington DC moet helemaal niets hebben van zware tanks die het wegdek komen vernielen. ‘Tanks, but no tanks’, liet burgemeester Muriel Bowser, een Democrate, Trump weten. Toch heeft Trump met nog maar een paar dagen te gaan tot de viering zijn plannen om tanks op de Mall te krijgen nog niet laten varen.

De Amerikaanse president droomt al twee jaar van een grootscheepse militaire parade sinds hij in Parijs de viering van de 14de juli, de Franse nationale feestdag bijwoonde. Zo’n indrukwekkend vertoon van militaire macht als waarop president Macron hem trakteerde moest Amerika ook krijgen. Maar het kwam er niet van, toen uitlekte dat de parade het Pentagon zeker 80 miljoen euro zou gaan kosten.

HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called “A Salute To America” and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me!