‘Trump wil Groenland kopen van Denemarken’

Het bericht dat Trump overweegt Denemarken te vragen of die het eiland aan de Verenigde Staten wil verkopen, lokte vrijdag honende reacties uit. Lars Løkke Rasmussen, tot afgelopen juni premier van Denemarken, vroeg zich af of het geen aprilgrap was. Maar volgens The Wall Street Journal zou Trump zijn medewerkers toch echt hebben gevraagd serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheid Groenland over te nemen.

Volgens de krant zou Trump op het idee zijn gekomen toen hij hoorde dat Denemarken jaarlijks ongeveer een half miljard aan subsidies betaalt voor het eiland met slechts 56 duizend bewoners. Groenland maakt deel uit van Denemarken, maar heeft een autonome status binnen het koninkrijk. Denemarken neemt alleen het buitenlands beleid en defensie voor zijn rekening.

Bodemschatten

Het is niet verwonderlijk dat Trump belangstelling heeft voor Groenland. De VS hebben sinds jaar en dag een luchtmachtbasis in het noorden van het eiland. De basis Thule maakt deel uit van het waarschuwingssysteem voor aanvallen met kernraketten gericht op de VS.

Ook commercieel is Groenland aantrekkelijk. Als gevolg van de opwarming van de aarde worden de vele bodemschatten op het eiland, dat voor zo’n 80 procent met landijs bedekt was, steeds makkelijker te ontginnen. De VS maken zich ook zorgen over de pogingen van China voet aan de grond te krijgen op het eiland. Onder druk van de VS zag Groenland af van een Chinees project om drie vliegvelden op het eiland te moderniseren.

Het is overigens zeer de vraag of de oorspronkelijke bevolking van Groenland wel iets zou voelen voor een Amerikaanse overname. Een deel van de Inuit streeft juist naar onafhankelijkheid.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog probeerde de toenmalige president Harry Truman het eiland al te kopen van Denemarken. De VS hadden tijdens de oorlog tijdelijk het bestuur in handen gekregen van de Deense regering in ballingschap, maar de Denen sloegen Trumans aanbod om het eiland voor 100 miljoen dollar voorgoed over te nemen af.

Landaankoop

Sommigen suggereren dat Trump in de voetsporen wil treden van illustere voorgangers als Thomas Jefferson, die begin 19de eeuw een enorm stuk land ten westen van de Mississippi van Frankrijk kocht. Met de Louisiana Purchase breidden de VS hun grondgebied met ruim twee miljoen vierkante kilometer uit.

In 1867 kochten de VS Alaska van Rusland. Over die aankoop werd aanvankelijk nogal spottend gedaan. ‘Sewards fridge’, oftewel de ‘koelkast van Seward’, werd Alaska genoemd, naar de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken William Seward die de aankoop regelde.