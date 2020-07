‘Trump wil gewoon dat alles weer normaal wordt, ook al wijst alles op het tegenovergestelde’

Beeld EPA

In de VS is dinsdag een recordaantal van 60 duizend nieuwe besmettingen gemeten. Moeten we ons zorgen maken over deze tweede golf?

‘Het is heel verontrustend en kan dramatische gevolgen hebben, maar voorlopig lijkt deze tweede golf minder ernstig dat de eerste. Je ziet dat mensen die nu corona krijgen in Texas en Flordia, waar de meeste nieuwe besmettingen zijn, veel jonger zijn. Daarmee is de kans veel kleiner dat zij ernstig ziek worden en overlijden. Ook zie je dat de zorg inmiddels beter op orde is; ziekenhuizen weten beter hoe ze mensen het best kunnen behandelen.

Kun je wel spreken van een tweede golf?

‘Het is maar hoe je het bekijkt. In New York is het aantal nieuwe besmettingen bijna terug naar nul gebracht. Tegelijkertijd komen er steeds meer getroffen staten bij. In Florida en Texas kun je wel echt spreken van een tweede golf. Daar hebben ze eerder hoge pieken gehad in de coronastatistieken, maar ook vroeg de maatregelen weer versoepeld. Dat wreekt zich nu. Besmettingen vinden nu vooral plaats in cafés, sportscholen en kerken. Het zijn niet de volle stranden, waarover veel verontwaardiging is, waar het mis gaat.’

Misschien moeten wij ons in Nederland dan ook zorgen maken nu alles weer open gaat?

‘Er zullen bij jullie ook zeker weer uitbraken komen, zoals je elders in Europa al ziet gebeuren. Het hangt er dan van af hoe snel je een besmettingshaard kunt isoleren en onder controle kunt krijgen. We weten nu dat het kan. Kijk maar naar New York, hier zijn mensen echt voorzichtig gebleven. De cafés en restaurants zouden deze week binnen weer open gaan, maar die maatregel is nu teruggedraaid. Ook in Texas zijn de cafés binnen weer dicht. Alleen Florida reageert niet adequaat. Dat komt doordat de gouverneur daar een echte coronaontkenner is die veel te vroeg stond te juichen dat het in zijn staat allemaal reuze meeviel.’

Het zijn nu vooral de Republikeinse staten die het voor hun kiezen krijgen. Heeft dat politieke gevolgen voor president Trump?

‘Ja, nu de epidemie ook Republikeinse staten treft krijgt de partij wel een knauw. Je weet het nooit zeker met die peilingen, maar ze voorspellen dat Trump zou verliezen van Joe Biden als er nu verkiezingen waren gehouden. Dat komt omdat hij momenteel Florida zou verliezen en mogelijk zelfs Texas, een traditioneel republikeins bolwerk. Een reden daarvoor is dat vanuit het Witte Huis nog steeds dubbele signalen komen als het om corona gaat. Het ene moment vertellen woordvoerders dat iedereen mondkapjes mondkapjes moet dragen en voorzichtig moet zijn, het volgende moment roept Trump weer heel iets anders.’

Die peilingen moeten Trump toch ook zorgen baren?

‘Het probleem is dat het middel volgens Trump erger is dan de kwaal. Hij wil gewoon dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt, ook al wijst alles op het tegenovergestelde. Dat irrationele denken van hem is typisch. Dat zag je ook bij zijn reactie op Black Lives Matter. Zijn harde kern vindt het misschien prima, maar electoraal heeft hij grote kansen laten liggen om presidentieel op te treden en een handreiking te doen naar het politieke midden. Als hij even inbindt of empathie toont, valt hij daarna al snel weer terug in oude gewoonten als stoken en opjutten. Hij voelt zich gewoon lekkerder bij tweespalt.’

Proberen Republikeinse partijleden Trump niet tot de orde te roepen?

‘Je ziet dat sommigen zich voorzichtig uitspreken of zich van zijn beleid distantiëren door bijvoorbeeld wel mondkapjes aan te raden, tegen de partijlijn in. Maar de meesten zijn voorzichtig omdat ze hun eigen kiezers niet van zich durven te vervreemden door al te openlijk tegen Trump in te gaan. Bovendien is Trump er na de overwinning van 2016 zo van overtuigd dat zijn eigen instincten werken, dat hij van niemand iets aanneemt. Ik verwacht overigens ook dat hij zich kan herstellen van deze dip. Zijn tegenstander Joe Biden is natuurlijk niet erg sterk en dat zal Trump gebruiken om zijn kiezers te mobiliseren. Als diezelfde kiezers niet veel coronaslachtoffers in hun omgeving hebben, zal het virus voor hen een abstract gegeven blijven wat ze Trump niet zullen aanrekenen.’