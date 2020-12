Trump weigert iets te zeggen over grootschalige Russische hack

President Trump op bezoek bij het opleidingscentrum van de marine. Beeld AP

Terwijl de cyberwaakhond van de regering donderdag groot alarm sloeg en waarschuwde dat de hack een ‘ernstig risico’ vormt, liet Trump voor de vijfde dag helemaal niets van zich horen. Aankomend president Biden waarschuwde de Russen wel in ferme taal.

De Republikeinse senator en oud-presidentskandidaat Mitt Romney riep Trump op snel met een ‘agressieve’ reactie te komen om de Russische leider Poetin te waarschuwen. ‘Dit is bijna alsof een Russische bommenwerper onopgemerkt over het land vliegt, ook over de hoofdstad’, aldus Romney. ‘Om dan niet te reageren is echt verbluffend.’ Ook de Democraten zijn verbijsterd dat Trump geen enkel woord heeft gezegd over de hack die mogelijk de grootste in de Amerikaanse geschiedenis is.

Diverse ministeries, zoals van Financiën, Economische Zaken en Energie, zouden zijn binnengedrongen door de hackers. Zij konden onder andere het mailverkeer onderscheppen. Hoe groot de schade is, is onduidelijk. Het ministerie van Energie is gevoelig omdat dit departement verantwoordelijk is voor het onderhoud van het kernwapenarsenaal. ‘Dit is in feite een oorlogsverklaring van Rusland aan de VS en we moeten het serieus nemen’, waarschuwde de Democratische senator Dick Durbin.

Joe Biden said today that the suspected Russian cyberattack on multiple government agencies and U.S. companies "is a matter of great concern" and promised to impose "substantial costs" to those responsible for the attack. https://t.co/jc5bVARxa5 — Axios (@axios) 17 december 2020

Prijs betalen

Maar de president weigerde ook na een kabinetsvergadering in te gaan op de cyberaanval die in maart begon en daarna maandenlang niet werd ontdekt. Het zwijgen van Trump over zo’n serieuze kwestie is opvallend omdat hij de afgelopen dagen wel genoeg tijd had om in tientallen tweets uit te halen naar de verkiezingsuitslag. De president wordt al jaren bekritiseerd door onder andere de Democraten dat hij Rusland niet hard aanpakt en zich te welwillend opstelt richting Poetin.

Biden werd donderdag door de inlichtingendiensten op de hoogte gebracht van de cyberaanval. Hij reageerde meteen. De Democraat beloofde van het aanpakken van de daders een ‘topprioriteit’ te maken direct na zijn beëdiging op 20 januari. ‘Wie verantwoordelijk is voor dit soort kwaadaardige aanvallen, zal een aanzienlijke prijs moeten betalen’, waarschuwde Biden in een verklaring. ‘Er is veel dat we nog niet weten, maar wat we wel weten baart ons grote zorgen.’

De FBI en de inlichtingendiensten, die woensdag erkenden pas de afgelopen dagen de hack te hebben ontdekt, hebben officieel Rusland nog niet aangewezen als de dader. Anonieme regeringsfunctionarissen zeggen dat Washington hier wel van uitgaat. Volgens The Washington Post zouden de hackers deel uitmaken van de cybergroep Cozy Bear, die wordt beschouwd als een verlengstuk van de Russische inlichtingendiensten.

Critical piece by @TomBossert on the recent likely Russian hacking: "President Trump is on the verge of leaving behind a federal government, and...major industries, compromised by the Russian government...We are sick, distracted, and now under cyberattack."https://t.co/bPAtuxLybb — Evan McMullin 🇺🇸 (@EvanMcMullin) 17 december 2020

Gevoelige informatie

De regering-Trump tast in het duister, zo wordt volmondig erkend, wat voor gevoelige informatie de Russen hebben weten te bemachtigen. ‘Wij werken eraan om de volledige omvang van deze campagne te achterhalen’, aldus de cyberbeveiligingsdienst Cisa en de FBI in een verklaring. Het ministerie van Energie ontkende vrijdag dat de hackers wisten door te dringen tot computersystemen van onder andere de National Nuclear Security Administration (NNSA).

Dit zou uit een eerste onderzoek zijn gebleken. De NNSA is niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud en veiligheid van de naar schatting zesduizend Amerikaanse kernwapens, maar ook voor het nucleaire onderzoekslaboratorium Los Alamos. Volgens Thomas Bossert, voormalig adviseur binnenlandse veiligheid van Trump, moet ervan worden uitgegaan dat de Russische inlichtingendienst SVR zo’n zes tot negen maanden ongestoord toegang had tot een ‘behoorlijk aantal belangrijke en zeer gevoelige computernetwerken’.

‘De logische conclusie is dat we moeten handelen alsof de Russische regering controle heeft over alle netwerken die ze is binnengedrongen’, aldus Bossert vrijdag in een opiniestuk in The New York Times. Ook hij riep Trump op de Russen te straffen. Bossert: ‘Biden moet ervan uitgaan dat berichten over deze kwestie door Rusland worden gelezen en dat overheidsgegevens of e-mails kunnen worden vervalst. Beide teams moeten nu samenwerken. Een zo brutale inbreuk en van deze omvang en reikwijdte, kan door geen enkele soevereine natie worden getolereerd.’