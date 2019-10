Trump weet het moment van nationale trots ook weer een moment van nationale verdeeldheid te maken

Na zo’n dertienduizend leugens als president kondigde Donald Trump zondag met opmerkelijke woorden een voor zijn land, voor de wereld, maar ook voor zijn herverkiezing belangrijke gebeurtenis aan. Nu is de vraag: welke woorden moeten we geloven?

‘Gisteravond hebben de Verenigde Staten terrorist nummer één van de wereld zijn verdiende loon gegeven. Abu-Bakr al-Baghdadi is dood’, begon Trump. Dat werd later bevestigd door minister van Defensie Mark Esper. Onafhankelijke bronnen, zoals de Nederlander Christiaan Triebert van The New York Times, traceerden de locatie van de operatie aan de hand van de foto’s en lokale bronnen die helikopters hebben gehoord. Dat de uiteindelijk gedode man Al-Baghdadi is, zou zijn gebleken uit een ‘visuele bevestiging en dna-analyse’, zei Esper. Hier moeten we het voorlopig mee doen. Nader bewijs (beelden, informatie van de inlichtingendiensten?) zal waarschijnlijk volgen.

‘Hij stierf nadat hij in een doodlopende tunnel was gerend, jammerend, huilend en krijsend’, zei Trump. ‘Hij had drie van zijn jonge kinderen bij zich. Die gingen een zekere dood tegemoet... onze honden zaten achter hem aan. Hij bracht zijn vest tot ontploffing, waarmee hij zichzelf en zijn drie kinderen doodde. (...) Hij stierf als een hond, als een lafaard.’

Onwaardig

Trump deed zijn best om Al-Baghdadi zo onwaardig mogelijk af te schilderen: ‘Al zijn volgelingen moeten zien hoe hij stierf.’ Dit gebeurt vaker: hoewel Barack Obama in 2011 de dood van Osama bin Laden trots maar zakelijk beschreef, loog CIA-baas John Brennan dat Osama een van zijn vrouwen als menselijk schild had gebruikt.

Huilde Al-Baghdadi echt, terwijl hij klaarblijkelijk klaar was om te sterven? Waren het niet de kinderen? Trump zei dat hij alles rechtstreeks op beelden vanuit de Situation Room kon volgen, ‘zo duidelijk, alsof je een film keek’. Esper, die een veel zakelijker verslag van die laatste momenten deed (‘Al-Baghdadi weigerde zich over te geven. Hij verstopte zich in een ondergrondse ruimte en toen we hem eruit probeerden te krijgen blies hij zichzelf op.’), zei dat hij de informatie van de commandant ter plekke kreeg.

Toen een verslaggever vroeg hoe Trump precies wist hoe Baghdadi zich gedroeg, zei hij: ‘Ik wil er niet over praten, maar hij krijste, huilde en jammerde. Hij was doodsbang.’

Verdeeldheid

Trump wist het moment van nationale trots ook weer een moment van nationale verdeeldheid te maken. Hij heeft Rusland wel vooraf ingelicht over de aanval, maar Democratische leiders Nancy Pelosi en Adam Schiff niet, zoals gebruikelijk is. Zijn snerende verklaring zondag: ‘Ik wilde zeker weten dat dit geheim bleef, ik wilde niet dat we mensen zouden verliezen.’

En natuurlijk had Trump verder geplast dan zijn voorganger Obama. ‘Dit is de grootste die er is’, zei Trump over Al-Baghadi. ‘Dit is de ergste ooit. Osama bin Laden was groot, maar die werd groot met het WTC. Dit is een man die, zoals hij het noemde, een heel land bouwde.’

Daarmee viste hij naar de complimenten die hij Obama nooit had willen geven. ‘Stop met het feliciteren van Obama voor het doden van Osama bin Laden’, twitterde hij in 2012. ‘De Navy Seals hebben Bin Laden gedood.’