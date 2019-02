Trump waarschuwt leger Venezuela de Amerikaanse noodhulp niet langer te blokkeren

President Trump maandag tijdens zijn Venezuela-toespraak in Miami. Beeld Getty Images

De waarschuwing van Trump komt vijf dagen voor de start van een operatie van oppositieleider Juan Guaidó om de humanitaire hulp via Colombia het land binnen te krijgen.

Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president, wil dat vanaf 23 februari de vrachtwagens met voedsel en medicijnen worden doorgelaten door het leger. Hij gaf het leger en de militairen bij de Colombiaanse grens vorige week opdracht om de Amerikaanse noodhulp niet langer te blokkeren.

‘Zij zetten hun toekomst op het spel’, aldus Trump over de legerleiders die Maduro blijven steunen. ‘Jullie zullen nergens een veilig heenkomen vinden. Jullie zullen alles verliezen. De ogen van de wereld zijn op jullie gericht. Jullie moeten Maduro’s opdracht om de hulp niet door te laten, niet opvolgen. Als je Maduro blijft steunen, zal je alles wat je hebt verliezen. Eindig deze nachtmerrie.’

Een container is op een weg bij de grens met Colombia geplaatst om de Amerikaanse noodhulp voor Venezuela te blokkeren. Beeld REUTERS

Druk op Maduro

Trumps toespraak, voor een publiek van Venezolaanse Amerikanen, was duidelijk bedoeld om de druk op Maduro te verhogen. Hij liet opnieuw doorschemeren dat de VS een militair ingrijpen in Venezuela niet uitsluiten. ‘Wij willen een vreedzame machtsoverdracht, maar alle opties liggen nog op tafel’, waarschuwde hij Maduro en diens aanhangers.

De eerste Amerikaanse zendingen met humanitaire hulp kwamen vorige week aan in de Colombiaanse grensstad Cúcuta. Maduro gaf toen meteen de opdracht de noodhulp niet toe te laten. Volgens hem was de hulpoperatie onderdeel van een door de VS geleide staatsgreep. Maduro gaf het leger opdracht de grensdoorgang bij Cúcuta af te schermen en de wegen te blokkeren.

De VS hebben de afgelopen dagen nog meer noodhulp naar de Colombiaanse grens overgebracht. Ook andere landen, zoals Canada, hebben voor miljoenen dollars aan voedsel en medicijnen toegezegd. ‘Hij ziet nog liever zijn volk sterven dan ze hulp geven’, aldus Trump over Maduro. ‘Hij is een Cubaanse vazal.’