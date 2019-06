Trump waarschuwt (grappend) Poetin: ‘Bemoei je niet met de Amerikaanse verkiezingen’

President Vladimir Poetin en president Donald Trump schudden elkaar de hand tijdens de G20-top in Japan. Beeld REUTERS

Toen Trump voor het gesprek met zijn Russische collega door journalisten werd gevraagd of hij Poetin zou verzoeken om zich niet meer te bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen, antwoordde hij: ‘Natuurlijk doe ik dat.’ Daarop wendde hij zich lachend tot Poetin om twee keer, quasiserieus, met opgeheven vinger die boodschap over te brengen: ‘Bemoei je niet met de verkiezingen.’

Over de inhoud van het gesprek tussen Trump en Poetin, de eerste ontmoeting sinds juli vorig jaar, was vrijdagavond (lokale tijd) nog niks bekend.

Ten overstaan van de Duitse bondskanselier Angela Merkel begon Trump donderdag over het debat tussen de Democratische presidentskandidaten dat op dat moment gaande was in Miami. ‘Je weet dat ze nu aan het debatteren zijn, hè? Het eerste debat was gisteravond. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar het was niet erg opwindend, dat kan ik je wel vertellen.’ Merkel ging er niet op in.

Productief

Ook voorspelde Trump vrijdag op de voor hem zo bekende wijze dat zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping over hun handelsoorlog ‘erg productief’ zal worden. ‘Het zal hopelijk goed uitpakken voor beide landen.’ Xi was minder enthousiast en bekritiseerde in algemene termen het ‘pestgedrag en protectionisme’.

De andere aanwezige leiders hopen dat de Verenigde Staten en China tot een wapenstilstand zullen komen, net als op de vorige G20-top afgelopen december in Buenos Aires. Zo zei Europees Commissievoorzitter Juncker dat het handelsconflict ‘voor een wereldwijde economische dip’ zorgt.

In totaal exporteert China voor 515 miljard dollar naar de VS, terwijl het maar voor 110 miljard dollar importeert. President Trump wil dit enorme gat verkleinen en eist dat China meer producten uit de VS importeert.

Trump en Xi treffen elkaar zaterdag voor een uitgebreide bilaterale ontmoeting, maar tijdens korte persmomenten blikten beide leiders vrijdag al vooruit. ‘Pogingen om het eigenbelang voorop te zetten en andermans belangen te ondermijnen zullen je niet populairder maken’, zei Xi tijdens een ontmoeting met Afrikaanse leiders.

Invoerbelasting

Waar de meeste leiders in hun openingstoespraak een ode aan de wereldvrijhandel brachten, wond Trump er geen doekjes om dat hij in Osaka is om de Amerikaanse (handels)belangen te beschermen. Zo sprak Trump volgens een naaste adviseur met de Indiase premier Modi en de Japanse gastheer Abe over zijn wens om het Chinese bedrijf Huawei, met het oog op dataveiligheid, buiten de aanleg van 5G-netwerken te houden. Daarnaast had Trump van tevoren al op Twitter aangekondigd dat hij Modi zou aanspreken op de recent verhoogde invoertarieven op Amerikaanse producten. ‘Dit is onacceptabel en die tarieven moeten worden ingetrokken.’

Abe probeerde op zijn beurt Trump te bewegen om zijn dreigementen over het verhogen van belasting op Japanse automakers in te slikken. De Japanse premier, die Trump al eens een gouden golfclub cadeau deed, probeerde de president te overtuigen met een geplastificeerde kaart in de kleuren van de Amerikaanse vlag, met daarop een overzicht van recente Japanse investeringen in de VS.

Hongkong

Gastheer Abe baarde ook opzien door in een bilateraaltje met Xi de protesten in Hongkong aan de orde te stellen. Vorige week gingen honderdduizenden Hongkongers de straat op uit protest tegen een uitleveringswet die uitlevering van Hongkongse verdachten aan de Chinese autoriteiten mogelijk maakt. Abe zou volgens een medewerker tegen Xi hebben gezegd dat Hongkong zijn ‘vrije en open systeem’ zou moeten behouden. Donderdagavond protesteerden tientallen activisten uit Hongkong en Japan in het centrum van Osaka. Op een van hun spandoeken stond: ‘President Trump, bevrijd alstublieft Hong Kong’.

Op de jaarlijkse G20-top praten de leiders van de twintig grootste en snelstgroeiende economieën over mondiale economische kwesties. Daarnaast zijn de hoofden van enkele internationale organisaties aanwezig, zoals de Wereldhandelsorganisatie (WHO), en enkele gastlanden. Premier Rutte en minister Hoekstra zijn er namens Nederland. Dit jaar staan onder meer de klimaatproblematiek en de hervorming van de WHO op de agenda.