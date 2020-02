Trump: ‘VS hebben leider al-Qaida Arabisch Schiereiland gedood’

Qasim al-Raymi op twee foto's uit 2009. Beeld EPA

Al-Raymi was oprichter van de tak van al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland, die door de Verenigde Staten lange tijd werd gezien als de gevaarlijkste afdeling van de terreurorganisatie.

AQAP is vooral actief in Jemen en Saoedi-Arabië en voert aanvallen uit op Amerikaanse doelen. Recent nog eiste al-Raymi in een achttien minuten durende video de verantwoordelijkheid op voor de dodelijke schietpartij in december vorig jaar op een Amerikaanse vliegbasis in Pensacola (Florida). Een Saoedische militair die op de basis een opleiding volgde, schoot toen drie Amerikaanse militairen dood en verwondde nog acht anderen alvorens hij zelf door agenten werd doodgeschoten.

‘Al-Qaida heeft onder leiding van Raymi onredelijk geweld gebruikt tegen burgers in Jemen en hij heeft geprobeerd aanvallen tegen de Verenigde Staten en Amerikaanse troepen op te zetten. Door zijn dood hebben we de invloed van al-Qaida teruggebracht en het brengt ons dichter bij ons doel om deze terroristische organisatie te elimineren. De Verenigde Staten, onze belangen en onze bondgenoten zijn hier veiliger door geworden’, zei Trump in een verklaring.

Vorige week werd in Jemen al bericht over de dood van al-Raymi, maar dat kon toen nog niet worden bevestigd. Trump zei niet wanneer al-Raymi is gedood. Kort na de eerste berichten bracht al-Qaeda een audioclip van de leider naar buiten, maar het was onduidelijk of dat een recente opname was.