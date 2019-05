Trump: VS gaan importtarieven heffen over alle Mexicaanse goederen

Op 1 juli zal het tarief, ‘als het probleem voortduurt’, stijgen naar 10 procent. Daarna komt er iedere maand 5 procent bij, totdat op 1 oktober 25 procent is bereikt.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. Donald J. Trump

De gevolgen van de importtarieven zullen enorm zijn: Mexico is de grootste handelspartner van de VS. Vorig jaar gingen goederen ter waarde van 346,5 miljard dollar vanuit Mexico de grens over. Een importtarief van 5 procent betekent dan een belastingverhoging van 17 miljard dollar. Het is nog de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor het USMCA, het handelsverdrag van de VS met Mexico en Canada dat nog geratificeerd moet worden. Het USMCA is de opvolger van het North American Free Trade Agreement (NAFTA)

De markten reageerden direct. De Mexicaanse peso kelderde ten opzichte van de dollar, en koersen van Japanse automakers met fabrieken in Mexico daalden.

Vorige presidenten hebben Mexico ook onder druk gezet om illegale immigratie en drugs te bestrijden. Maar nooit eerder heeft een president zo’n ‘botte bedreiging’ geuit aan een buurland en bondgenoot dat zo cruciaal is voor de Amerikaanse economie als Mexico, schrijft The New York Times.

Trumps frustratie over illegale immigratie uit Mexico neemt al toe sinds januari, toen Democraten weigerden hem geld te geven voor de bouw van een muur langs de Mexicaanse grens. Zo heeft hij hulpprogramma’s stopgezet die bedoeld waren voor landen die hij verwijt te weinig tegen de immigratie te doen, zoals Honduras en Guatemala. De minister voor Binnenlandse Veiligheid, Kirstjen Nielsen, heeft hij ontslagen.