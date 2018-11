Trump voert weer nieuwe maatregel in tegen asielzoekers. ‘Ze verdoen hun tijd, we laten ze niet toe’

De VS weigeren asielaanvragen in behandeling te nemen van migranten die zich niet bij officiële grensposten melden. Dat heeft president Donald Trump donderdag aangekondigd op een persconferentie in het Witte Huis. Het is de zoveelste maatregel om de komst van buitenlanders een halt toe te roepen en een poging om de aanstaande verkiezingen voor het Congres te beïnvloeden ten gunste van de Republikeinen.

President Trump Beeld AFP

De aankondiging komt op het moment dat duizenden inwoners van Midden-Amerikaanse landen via Mexico op weg zijn naar de Amerikaanse grens. Trump sprak over een ‘invasie’ en ‘karavanen van illegalen’. Hij riep de aspirant-migranten op terug te keren. ‘Ze verdoen hun tijd. We laten hen niet toe.’

Wie toch de mars voortzet, eindigt in tentenkampen die op dit moment door het Amerikaanse leger uit de grond gestampt worden. Kinderen en hun ouders zullen niet van elkaar gescheiden worden, verzekerde de president. Eerder kreeg hij veel kritiek omdat dat wel gebeurde in het grensgebied.

De Amerikaanse wet bepaalt dat iedereen die op Amerikaans grondgebied arriveert, op welke plek dan ook, een asielaanvraag kan indienen. Trump bestempelde de wetgeving als ‘dom’ en schadelijk voor het land. Per decreet zal hij er de komende dagen een streep door halen. Het recht op een asielaanvraag is alleen weggelegd voor mensen die blootstaan aan vervolging of oorlogsgeweld, niet voor diegenen die op zoek zijn naar een beter leven, betoogde Trump. Hij zei nog altijd vastbesloten zijn om een muur op te trekken langs de Mexicaanse grens, zoals hij tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 had beloofd.

Migranten kosten de Amerikaanse belastingbetalers miljarden dollars, pikken hun banen in en maken zich vaak schuldig aan drugshandel en andere criminele praktijken, stelde de president. Op dit moment zijn er 700 duizend asielaanvragen in behandeling. Maar tijdens de procedures, die jaren kunnen duren, ‘verdwijnen’ veel asielzoekers in de samenleving, ‘zonder dat we weten wie ze zijn’, aldus Trump.